Сайт УХЛ попал в топ-10 сайтов спортивных организаций и команд в Украине

Сайт спортивной организации – это фактически единственная платформа, на которой болельщик может найти всю нужную ему информацию – от последних событий, результатов матчей и соревнований до самого главного – покупки билетов.

Даже не смотря на то, что с каждым годом все организации (следом за своей целевой аудиторией) уходят на просторы социальных сетей и бросают все силы на развитие именно в этой сфере, сайты все же остаются на лидирующих позициях – как официальный источник информации и как платформа, на которой можно собрать и фото, и видео, и анонсы, и результаты, объединив это все качественной журналистикой и добротным дизайном.

Исходя из всего вышеперечисленного, Champion.com.ua решилпроанализировать сайты всех спортивных организаций и команд в Украине для того, чтобы выделить из них десятку лучших для пользователя. Платформы оценивались по следующим критериям:

Удобность интерфейса;

Дизайн;

Легкость в поиске любой информации;

Возможность купить билет не выходя из сайта;

Удобность мобильной версии;

Качество материалов;

Количество новостей;

Достойное место в топе занял клубный сайт футбольной команды “Шахтер” из Донецка. Главная страница встречает самыми главными новостями клуба: результаты матчей, анонсы и интересные интервью. Дальше новости менее важные, но не менее интересные. Что сразу хочется отметить, так это дизайн сайта – темные, спокойные тона, сделанные в одном стиле фотографии на новости (отдельный респект клубным фотографам), лаконичные заголовки и удобная сортировка по датам.

Отметим, что найти любую информацию на сайте “Шахтера” не составит большого труда – от расписания клуба, хайлайтов матчей, покупки билетов и абонементов до истории и философии клуба, а также его внеспортивной деятельности.

Единственное, что плохо обозначены переходы на социальные сети – вместо стандартных иконок сетей на сайте обозначено количество подписчиков “Шахтера” на той или иной платформе (найти можно, но сложно).

Перейти на сайт: https://shakhtar.com/



Достаточно симпатичный и функциональный сайт у Федерации волейбола. Он простой в наполнении и дизайне, однако от этого не теряет своей информативности и доступности. В одном месте собраны новости про все волейбольные сборные и их результаты, новости о национальном первенстве Украины, там же есть все турнирные таблицы и анонсы ближайших матчей, а на самом видном месте удобный поиск по сайту, что значительно облегчает любой поиск нужной информации.

Немного хромает у этого сайта верстка самих новостей, однако от этого материалы не становятся хуже в плане журналистики, а даже наоборот.

У волейболистов достаточно минималистичная графика, скромный набор новостей. Однако, это облегчает и поиск по сайту, и время, потраченное на чтение одной страницы.

Сайт совсем не перегружен, от чего уменьшается скорость загрузки страниц и не отталкивает пользователя. Тоже самое касается и количества рекламы – из-за того, что сайт не пестрит яркими рекламными баннерами и она не выскакивает на каждом шагу, пользователю раз за разом хочется заходить на платформу в поиске нужной информации.

Перейти на сайт: http://www.fvu.in.ua/

Нельзя не выделить сайт Украинской хоккейной лиги, который за последний год стал фактически единственной платформой в отечественном хоккее, на которой собраны все новости – от национального первенства, выступлений всех украинских хоккейных сборных, детских чемпионатов и турниров до новостей мирового хоккея, чемпионатов соседних государств и полное освещение престижных европейских турниров.

На сайте очень удобная навигация – новости легко сортировать по теме (мировой или украинский хоккей, детский или женский чемпионат, сборные или национальное первенство). Очень здорово, что сайт УХЛ, чуть ли не единственный из командных видов спорта, отдельным блоком освещает и жизнь болельщиков, а также околохоккейные мероприятия.

На платформе сразу же можно купить билеты на все матчи чемпионата, найти расписание, фото и видео. Есть удобный переход на социальные сети, а также полная статистика турнира. Сайт немного перегружен графикой, однако фото качественные и отлично смотрятся в теле сайта.



Очень здорово, что в одном месте собраны и новости, и топ-игроков, и топ-новостей за последнее время на сайте, а также удачно интегрированы профили всех команд и игроков чемпионата.

Перейти на сайт: https://uhl.ua/

Единственным в нашем топе сайтом, освещающим конкретного спортсмена по праву стал сайт боксера Александра Усика. Учитывая количество статей в СМИ, упоминаний на разных спортивных платформах, фейки и откровенный желтый мусор об именитом спортсмене, наличие официальной платформы вполне логично.



Тогда человеку, следящему за боями и карьерой Усика в целом не нужно переворачивать горы информационного в мусора в поисках заветного “когда там следующий бой?”.

На сайте подтянута вся информация о боксере: его социальные сети, записи боев, фото и видео-материалы, релизы о пресс-конференциях и самые свежие интервью. Сайт выполнен очень качественно с точки зрения дизайна – адаптация фотографий под стартовую страницу, графика и отдельный функционал у каждого раздела.

Однако, несмотря на все вышеперечисленное, по большей части этот сайт создан больше как пиар и имидж – платформа, а не информационный ресурс. Но своего смысла и значимости для фанатов это не имеет, ведь самое главное – вовремя найти нужную информацию и быть в курсе всех последних новостей.

Перейти на сайт: http://a-usyk.com/

Еще одни футболисты в нашем топе – это Футбольная Ассоциация Украины. По сути, это ресурс, на котором освещаются новости всех футбольных сборных, анонсируются их выступления, публикуется самая свежая информация об игроках и футбольных менеджерах.

Учитывая то, что футбол в нашей стране до сих пор является одним из самых популярных видов спорта, болельщику очень необходима платформа, на которой они смогут прочитать все новости одним махом.

Очень классно, что на сайте Ассоциации полностью освещают выступления игроков в других европейских лигах, считаются дни до Евро и регулярно выкладываются свежие и интересные интервью.

Единственное, что сразу бросается в глаза – это цветовой диссонанс в верстке самого сайта. Не всегда совпадают фото на новостях с фоном самого сайта, что очень режет глаз и вызывает желание поскорее перейти на следующую страницу, но от этого, конечно, не страдает журналистика и качество подачи новостей.

Отлично на сайт интегрированы турнирные таблицы и рейтинги сборных, а также не теряется освещение и украинских внутренних турниров.

Стоит отметить, что в топ спортивных сайтов не попал сайт Украинской футбольной Премьер-Лиги, который по сравнению с сайтом Ассоциации откровенно не дотягивает до такого же уровня.

Перейти на сайт: https://ffu.ua/

Невозможно обойти стороной сайт WWFC, который хоть и не отличается изощренным дизайном, кипой графики или техническими новшествами, однако он информативный, достаточно функциональный и легкий в использовании.

По сути, это все, что нужно пользователю. Информация о бойцах и следующих турнирах с их участием, результаты боев и, конечно же, покупка билетов. Плюс там же собраны все фото и видео, а также подтянут фан-шоп прямо на платформе сайта, что существенно облегчает поиск поклонникам этого вида спорта.

Единственный минус сайта WWFC – маленькое количество новостей. При всем обилии материалов, новости выходят крайне редко, что сказывается и на посещаемости ресурсов.

К тому же, отдельно стоит отметить, что прямо на сайте можно смотреть онлайн-трансляции турниров и всех боев, а также приобрести платный доступ к эксклюзивным материалам WWFC.

Перейти на сайт: https://wwfc.ua/

Также в топе стоит отдельно выделить сайт баскетбольной Федерации Украины. Сайт немного перегружен графикой и достаточно сложным в функционале матч-центром. Однако сейчас только сайт ФБУ освещает все национальные чемпионаты, а также выступления сборных на мировых и европейских первенствах. За что Федерации, конечно же, отдельный респект.

Если говорить о наполнении сайта, то простому болельщику ФБУ дает вдоволь информации – и фото, и видео, и билеты, и комментарии, и последние новости.

Однако, стоит отметить, что навигация на сайте достаточно неудобная – трудно сходу найти определенные матчи или среди кипы новостей выделить нужное. Вероятнее всего, это из-за перегруженного функционала, но спустя некоторое время привыкаешь и работать с сайтом становится легче.

Перейти на сайт: https://fbu.ua/

Достаточно удобный в использовании сайт Професиональной футбольной лиги. Он простой в дизайне, но при этом очень функциональный. Не нагружающий взгляд интерфейс, доступность всех кнопок и новостей, удобная сортировка материалов – все это только на руку Лиге и ее болельщикам.

Во всех новостях вдоволь информации, есть яркие фото и качественная графика. К тому же, есть разделы самых популярных новостей, подтянуты турнирные таблицы и статистика лучших игроков чемпионата.

Конечно, всегда есть куда расти и обновляться нужно в режиме реально времени. Поэтому сайту ПФЛ нужен редизайн, однако больше точечный, чем глобальный.

Перейти на сайт: http://pfl.ua/

Отдельным пунктом стоит отметить сайт Run Ukraine, где в одном месте собраны все ближайшие украинские марафоны. Что, согласитесь, очень удобно. У сайта приятный глазу и удобный интерфейс без лишней нагрузки и выскакивающей рекламы.

Главная страница встречает иконками всех ближайших марафонов в Украине. При клике на нужный марафон вы переходите на страницу самого марафона. На этой платформе собраны все фото с этого марафона, видео, статьи и интервью, а также информация о будущем аналогичном забеге.

Удобно то, что там же можно сразу зарегистрироваться на марафон и оплатить участие, плюс получить всю необходимую для участника забега. На сайте нет ничего лишнего и все сделано для удобства пользователя.

Перейти на сайт: https://runukraine.org/

Еще один командный сайт в этом топе – ресурс гандбольной команды “МОТОР”.Сайт не нагружен и прост в использовании, дизайн незамысловатый, но сделанный со вкусом. Информацию о команде, расписание матчей на весь сезон вперед, есть удобный поиск по сайту.

Но, как и на сайте WWFC, тут слишком мало публикаций, что вероятнее не позволяет читателю найти всю необходимую ему информацию.

Перейти на сайт: http://handball.motorsich.com/

Есть куда расти сайтам Федерации бокса и Ассоциации футзала. Платформы по дизайну и стилю наполнения похожи на сайт WWFC, однако выполнены еще скромнее и минималистичнее.



Перейти на сайт: http://futsal.com.ua/

Самое главное, что оба ресурса дают своему читателю достаточно новостей, но особо не радуют их чудесами графики и дизайна.

У сайта Федерации бокса все классно и с наполнением, и с количеством информации, но немного хромает визуальная составляющая – не хватает живых и ярких фото прямо с ринга, эмоций спортсменов и мощной графики.

Гораздо солиднее выглядит сайт Ассоциации футзала – при хорошем функционале и ненагруженном дизайне на ресурсе вдоволь новостей, однако сами материалы не всегда полные и достаточно информативные.

Несмотря на это, на сайте хорошо адаптированы турнирные таблицы. Однако, совершенно отсутствует матч-центр и расписание ближайший игр и туров чемпионатов.

Перейти на сайт: https://www.fbu.org.ua/



Источник: champion.com.ua