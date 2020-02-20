Сергей Витер: «Самому пришлось встряхивать команду, после чего собрались и начали нормально играть»

Наставник «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал очное противостояние против «Ледяных Волков» (10:2):
— Счет по игре. Были хорошие моменты. Идем дальше.
— Следующая игра у Вас против «Днепра». Будете что-то менять?
— Нет, просто готовимся к этой игре и все.
— То, что первыми пропустили шайбу, встряхнуло ли это команду?
— Нет, не встряхнуло. Мне не понравилось. Самому пришлось встряхивать команду.
— Прошлый матч с «Волками» вы сыграли 4:1. Сейчас забросили гораздо больше шайб. Что поменяли в игре?
— Ничего не поменял. Ребята просто использовали свои моменты.
— Был тяжелый выезд в Кременчуг. Как настраивали команду на этот матч?
— Все как обычно – по-боевому.
Свой следующий поединок дончане проведут дома, 22 февраля. Соперниками подопечных Сергея Витера будут хоккеисты херсонского «Днепра». Начало матча в 16:00.
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