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ГлавнаяХоккейСергей Витер: «Самому пришлось встряхивать команду, после чего собрались и начали нормально играть»
Хоккей

Сергей Витер: «Самому пришлось встряхивать команду, после чего собрались и начали нормально играть»

Николай ПисаревНет комментариев
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Наставник «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал очное противостояние против «Ледяных Волков» (10:2):

— Счет по игре. Были хорошие моменты. Идем дальше.

— Следующая игра у Вас против «Днепра». Будете что-то менять?

— Нет, просто готовимся к этой игре и все.

— То, что первыми пропустили шайбу, встряхнуло ли это команду?

— Нет, не встряхнуло. Мне не понравилось. Самому пришлось встряхивать команду.

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— Прошлый матч с «Волками» вы сыграли 4:1. Сейчас забросили гораздо больше шайб. Что поменяли в игре?

— Ничего не поменял. Ребята просто использовали свои моменты.

— Был тяжелый выезд в Кременчуг. Как настраивали команду на этот матч?

— Все как обычно – по-боевому.

Свой следующий поединок дончане проведут дома, 22 февраля. Соперниками подопечных Сергея Витера будут хоккеисты херсонского «Днепра». Начало матча в 16:00.

Источник: uhl.ua
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