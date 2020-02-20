“Виннипег” – “Лос-Анджелес” (6:3): три очка Уилера

Браун перед Хеллебаком

Два гола и передача Блэйка Уилера, а также 3 (1+2) очка Николая Элерса принесли “Виннипегу” (31-25-5) вторую победу подряд и позволили на расстояние одного очка приблизиться к “Калгари” и “Аризоне”, занимающим два места в зоне “уайлд-кард”. “Джетс” пропустили на первой минуте встречи от Дастина Брауна, но во втором периоде забили три подряд гола за 5:20. Это стало возможным благодаря тому, что тренер Пол Морис перетасовал звенья и впервые с 5 ноября свел вместе Уилера, Марка Шайфли и Элерса. В результате они набрали восемь очков.

В третьем периоде “Кингз” дважды сокращали отставание до минимального, но все равно уступили в шестой раз за последние восемь матчей. “Лос-Анджелес” (21-34-5) проводил первый матч после обмена Тайлера Тоффоли в “Ванкувер”. Два гола у “Кингз” забил Браун, а в воротах сыграл Кэлвин Петерсен, сделавший 29 сэйвов.

В составе “Виннипега” на лед выходили Андрей Чибисов и Дмитрий Куликов. За “Лос-Анджелес” впервые с 9 января сыграл Николай Прохоркин.