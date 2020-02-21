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Хоккей

“Даллас” – “Аризона” (3:2): “Старз” догнали “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Миро Хейскинен и Джейми Олексиак

“Даллас” (35-19-6) одержал пятую победу в последних шести матчах (5-0-1) и сравнялся на первой позиции Центрального дивизиона с “Сент-Луисом”. У обеих команд по 76 очков в 60 матчах. На один балл от них отстает “Колорадо”, сыгравший на одну встречу меньше.

“Старз” реализовали два большинства из двух (Кори Перри и Радек Факса), Бен Бишоп сделал 39 сэйвов, Денис Гурьянов отметился двумя передачами, а вернувшийся в строй после трех пропущенных игр Александр Радулов сделал один результативный пас. Победный гол в третьем периоде забил защитник Джейми Олексиак, отличившийся второй раз в сезоне.

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Со второго периода “Даллас” играл без капитана Джейми Бенна, получившего большой и матч-штраф за толчок на борт защитника “Аризоны” Оливера Экман-Ларссона.

“Аризона” (30-25-8) потерпела первое поражение за три матча и осталась на месте второй “уайлд-кард” Западной конференции. По шайбе у “Койотиз” забросили Тэйлор Холл и Кристиан Фишер, а вратарь Эдин Хилл сделал 30 сэйвов. Защитник “Аризоны” Илья Любушкин отметился первой передачей за 14 матчей.

Источник: nhl.ru
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