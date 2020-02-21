ФХУ хочет провести внеплановый «Национальный отбор» юных хоккеистов в странном формате

Федерация хоккея Украины (ФХУ) 28 января 2020 года разослала в хоккейные ДЮСШ письма, в которых сообщила о проведении трех этапов «Национального отбора» для детей 2005-го, 2006-го и 2008 годов рождения.

Данное мероприятие не было предусмотрено спортивным календарем ФХУ до старта сезона-2019/20 и имеет пересечения с другими заранее запланированными играми, турнирами и тренировочным процессом.

В том числе ФХУ не взяла на себя ответственность за четкую организацию «Национального отбора», что включает в себя пояснение цели отбора, лиц, которые его будут проводить, критериев оценки детей и без ответа остался вопрос безопасности несовершеннолетних хоккеистов.

Что касается финансов, за возможность попробовать свои силы в «Национальном отборе» с игрока ФХУ берет 500 гривен.

Как сообщил генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко в Facebook, 30 января клуб направил письмо в ФХУ с просьбой разъяснить вышеуказанные моменты, но ответа не получил, теперь эти же вопросы были перенаправлены на имя Министра культуры, молодежи и спорта Украины:

Источник: сайт XSPORT