Новое на сайте

еще
Пятница, 21 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейФХУ хочет провести внеплановый «Национальный отбор» юных хоккеистов в странном формате
Хоккей

ФХУ хочет провести внеплановый «Национальный отбор» юных хоккеистов в странном формате

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Федерация хоккея Украины (ФХУ) 28 января 2020 года разослала в хоккейные ДЮСШ письма, в которых сообщила о проведении трех этапов «Национального отбора» для детей 2005-го, 2006-го и 2008 годов рождения.

Данное мероприятие не было предусмотрено спортивным календарем ФХУ до старта сезона-2019/20 и имеет пересечения с другими заранее запланированными играми, турнирами и тренировочным процессом.

В том числе ФХУ не взяла на себя ответственность за четкую организацию «Национального отбора», что включает в себя пояснение цели отбора, лиц, которые его будут проводить, критериев оценки детей и без ответа остался вопрос безопасности несовершеннолетних хоккеистов.

Читайте также:  "Тампа-Бэй" подписал контракт с форвардом-проспектом

Что касается финансов, за возможность попробовать свои силы в «Национальном отборе» с игрока ФХУ берет 500 гривен.

Как сообщил генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко в Facebook, 30 января клуб направил письмо в ФХУ с просьбой разъяснить вышеуказанные моменты, но ответа не получил, теперь эти же вопросы были перенаправлены на имя Министра культуры, молодежи и спорта Украины:

ФХУ хочет провести внеплановый «Национальный отбор» юных хоккеистов в странном формате

Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Вегас” – “Тампа-Бэй” (5:3): конец серий “Тампы” и Василевского

Курьезная бейсбольная шайба в исполнении Кирилла Бондаренко (видео)

“Даллас” – “Аризона” (3:2): “Старз” догнали “Блюз”

Поражение чемпиона, массовые драки и другие результаты в чемпионате Беларуси (видео)

Баффало подписал контракт с Лайером

Закрыть