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Хоккей

Ключевой защитник «Белого Барса» дисквалифицирован на один матч

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №104между командами «Ледяные Волки» и «Днепр», на игрока команды «Белый Барс» №8Тарана Павла, который был наказан четвёртымв сезоне дисциплинарным (10 мин.) штрафом, наложено дисциплинарное наказание в соответствии с пунктом 5.1Таблицы штрафов и наказаний в виде обязательной дисквалификации на 1 календарный матч.

Таким образом,Павел Таранне сможет помочь своей команде в матче против МХК «Динамо», который состоится сегодня, 20 февраля. Начало встречи в 18:45, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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