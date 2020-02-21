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Хоккей

Курьезная бейсбольная шайба в исполнении Кирилла Бондаренко (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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На этой неделе, в рамках 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч в центральном принципиальном матче сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф «Днепр» и «Кременчук».

Счёт в матче открыл экс-форвард «щук», выступающий в составе кременчужан, Кирилл Бондаренко – нападающий словил отличный пас на лету от защитника Владислава Грицкихи забил достаточно курьезный, но по-бейсбольному красивый гол:

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Источник: uhl.ua
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