Курьезная бейсбольная шайба в исполнении Кирилла Бондаренко (видео)

На этой неделе, в рамках 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари – Матч в центральном принципиальном матче сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф «Днепр» и «Кременчук».

Счёт в матче открыл экс-форвард «щук», выступающий в составе кременчужан, Кирилл Бондаренко – нападающий словил отличный пас на лету от защитника Владислава Грицкихи забил достаточно курьезный, но по-бейсбольному красивый гол:

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber