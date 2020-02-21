Макдэвид пока не готов кататься с “Ойлерз”

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Коннор Макдэвид вернулся в расположение команды, но конкретных сроков его возвращения в строй пока нет.
Макдэвид занимает четвертое место в НХЛ с 81 (30+51) очком в 55 матчах, но пропустит пятый подряд поединок из-за травмы четырёхглавой мышцы бедра. 8 февраля он провел свой последний матч, а 9 февраля был помещен в список травмированных.
Без него “Эдмонтон” одержал три победы в четырех матчах.
“Этим утром я минуту с ним поговорил, – сказал в среду тренер “Ойлерз” Дэйв Типпетт. – Он проходит лечение, занимается с ребятами. Он находится в хорошем расположении духа”.
Когда 11 февраля “Ойлерз” объявили о травме форварда, генеральный менеджер Кен Холланд сказал, что Макдэвид пропустит две-три недели.
“Это нормальные сроки восстановления для такой травмы, – сказал тогда Холланд. – Мы надеемся на маленький срок и отсутствие необходимости проведения операции. Но уже хорошо, что он выбыл не на долгое время. Через неделю посмотрим. Мы знаем, что это за травма. Все заживет. Просто нужно время для лечения”.