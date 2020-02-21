Макдэвид пока не готов кататься с “Ойлерз”

Макдэвид обводит Райлли

Нападающий “Эдмонтон Ойлерз” Коннор Макдэвид вернулся в расположение команды, но конкретных сроков его возвращения в строй пока нет.

Макдэвид занимает четвертое место в НХЛ с 81 (30+51) очком в 55 матчах, но пропустит пятый подряд поединок из-за травмы четырёхглавой мышцы бедра. 8 февраля он провел свой последний матч, а 9 февраля был помещен в список травмированных.

Без него “Эдмонтон” одержал три победы в четырех матчах.

“Этим утром я минуту с ним поговорил, – сказал в среду тренер “Ойлерз” Дэйв Типпетт. – Он проходит лечение, занимается с ребятами. Он находится в хорошем расположении духа”.

Когда 11 февраля “Ойлерз” объявили о травме форварда, генеральный менеджер Кен Холланд сказал, что Макдэвид пропустит две-три недели.

“Это нормальные сроки восстановления для такой травмы, – сказал тогда Холланд. – Мы надеемся на маленький срок и отсутствие необходимости проведения операции. Но уже хорошо, что он выбыл не на долгое время. Через неделю посмотрим. Мы знаем, что это за травма. Все заживет. Просто нужно время для лечения”.

На прошлой неделе во время гостевого турне “Ойлерз” Макдэвид ездил в Нью-Йорк, чтобы поработать со своими врачами.

“У него там своя команда, его ждет курс терапии. Мы в это время будем на выезде. Надеемся увидеть Коннора здесь, когда вернемся из поездки. Это будет в понедельник”, – сказал Холланд.

“Эдмонтон” (32-21-6) делит с “Вегас Голден Найтс” лидерство в Тихоокеанском дивизионе. В среду они играют с “Бостон Брюинз”.