Матчи регулярного чемпионата 20 февраря 2020 года (онлайн)

Александр Овечкин

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Расписание матчей 20 февраля (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс”- “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Питтсбург Пингвинз” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Виннипег Джетс” (03:30)

“Сент-Луис Блюз” – “Аризона Койотиз” (04:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (06:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Флорида Пэнтерз” (06:30)

“Вашингтон” – “Монреаль” (03:00 мск): засуха Овечкина

Александр Овечкин получит очередной шанс забросить 700-ю шайбу в карьере. Он может стать восьмым членом “Клуба 700 голов”, куда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). В последних пяти матчах Овечкин не только не забивал, но и не набирал очков. Это его самая длинная безголевая серия с декабря 2018 года. Тогда (с 19 по 31 декабря) он не мог поразить ворота в течение шести игр.

“Я смотрю со стороны, и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку. Каждый делает все, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда все случится само собой, – сказал генеральный менеджер “Кэпиталз” Брайан Маклеллан. – Все утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация”.

Для того чтобы забросить 698 шайб, Овечкину потребовалось 1142 матча и 15 сезонов. Во время последнего трехматчевого турне россиянин в общей сложности бросил по воротам 40 раз, и 19 его бросков пришлись в створ ворот. Но это не помогло “Вашингтону” (37-17-5), который угодил в самый серьезный в сезоне кризис, потерпев четыре поражения в пяти встречах и пропустив в них 20 шайб. “Кэпиталз” проиграли шесть раз в девяти поединках, в шести играх подряд пропустили первыми и уступили “Питтсбургу” лидерство в Столичном дивизионе. “Пингвинз” опережают “Вашингтон”, который продолжает играть без Евгения Кузнецова, на один балл и имеют игру в запасе.

До нынешней безголевой серии Овечкин забросил 14 шайб в семи поединках. За всю свою карьеру форвард сыграл 49 матчей против “Канадиенс” и забил в них 32 гола, в том числе один в этом сезоне (15 ноября, 2:5). Сам россиянин не считает, что причиной спада команды стали его попытки забросить 700-ю шайбу.

“Не уверен, что кто-то из нас об этом думает, – сказал Овечкин. – Забью, когда получится. Это вопрос времени – завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше”.

Вернувшийся в состав защитник Ши Уэбер во вторник не спас “Монреаль” (27-27-8) от поражения в матче с “Детройтом” (3:4), хотя “Канадиенс” вели 2:0 и 3:1. “Монреаль” потерпел пять поражений подряд и отстает от третьего места Атлантического дивизиона на восемь очков, а от зоны “уайлд-кард” – на 10. Илья Ковальчук остался без очков во всех пяти проигранных встречах.

Во вторник “Вашингтон” выменял у “Сан-Хосе” защитника Брендена Диллона, отдав за него право выбора во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года. “Шаркс” будут выплачивать половину зарплаты хоккеиста, которая будет по-прежнему учитываться при определении потолка зарплат “Сан-Хосе”. В нынешнем сезоне Диллон сыграл 59 матчей, набрав 14 (1+13) очков. 1 июля этого года он может стать неограниченно свободным агентом.

“Бренден – очень опытный защитник, который надежно и жестко обороняется, играет с полной самоотдачей, – сказал Маклеллан. – Мы посчитали, что нам важно включить в нашу оборонительную линию игрока такого калибра”.

“Монреаль” в свою очередь обменял защитника Марко Сканделлу в “Сент-Луис” на право выбора во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года. 1 июля этого года у хоккеиста завершается срок действия пятилетнего контракта. В нынешнем сезоне Сканделла сыграл 51 матч, набрав 12 (4+8) очков. В составе “Канадиенс” его заменит Кристиан Фолин.

“Вегас” – “Тампа-Бэй” (06:00): серия “Лайтнинг”

“Тампа” (40-15-5) в понедельник обыграла “Колорадо” (4:3 ОТ) и одержала 11-ю победу подряд, что стало ее новым клубным рекордом. Решающий гол забил Никита Кучеров, который набрал очки в 14-й игре подряд, что также является его лучшим результатом в карьере. Андрей Василевский с 17 декабря в 21 матче не потерпел ни одного поражения в основное время (19-0-2). В истории НХЛ это четвертая по продолжительности серия. Рекорд здесь принадлежит Питу Питерсу, в сезоне 1979-80 набиравшему очки за “Филадельфию” в 27 встречах подряд.

“Мы сегодня играли не лучшим образом, но все равно победили, – сказал Кучеров после поединка с “Колорадо”. – Нам нужно прибавить во многих аспектах, потому что впереди нас ждут встречи со многими хорошими командами”.

“Голден Найтс” (31-22-8) в понедельник обыграли “Вашингтон” (3:2) и одержали третью победу подряд. “Вегас” делит с “Ванкувером” второе место Тихоокеанского дивизиона. Лидирует же “Эдмонтон”, который опережает оппонентов на одно очко. В четверг в составе “Голден Найтс” должен дебютировать защитник Алек Мартинес, которого клуб выменял из “Лос-Анджелеса”, отдав за него право выбора во вторых раундах драфтов 2020 и 2021 годов. Выбор в 2021 году “Вегас” приобрел по обмену у “Сент-Луиса”.

В составе же “Тампы” в четверг первый матч за новый клуб должен провести форвард Блэйк Коулман, который ранее был обменян из “Нью-Джерси”.

“Коламбус”- “Филадельфия” (03:00): реванш для “Блю Джекетс”

Команды встречались во вторник. “Коламбус” (30-19-12) тогда проиграл со счетом 1:5 и впервые в сезоне остался без победы в шестом матче подряд (0-3-3) после отрезка 9-0-1. В последний раз такая серия случалась с командой весной 2017 года.

“Нам нужно чаще доставлять шайбу к воротам, – сказал после поражения тренер “Джекетс” Джон Торторелла. – Мы делали слишком много лишнего. Хотя не могу сказать, что мы провели плохой матч. Уж точно мы не наиграли на 1:5″.

“Филадельфия” (33-20-7) в свою очередь одержала восьмую победу в 12 матчах и поднялась на третье место Столичного дивизиона, сместив оттуда “Айлендерс”. “Флайерз” на одно очко опережают “Нью-Йорк” и “Каролину”, имеющих по одной игре в запасе, а также “Коламбус”, который провел на один матч больше и покинул зону плей-офф Восточной конференции.

“Нью-Джерси” – “Сан-Хосе” (03:00): матч престижа

Перед началом сезона обе команды считались одними из фаворитов, но в итоге стали “донорами” игроков для других команд. “Девилз” уже отдали Блэйка Коулмана в “Тампу” и Энди Грина в “Айлендерс”. “Сан-Хосе” обменял Брендена Диллона в “Вашингтон”.

“Нью-Джерси” (22-27-10) во вторник уступил “Сент-Луису” (0:3) и в последних 11 матчах сыграл 5-3-3. С 54 очками “Девилз” занимают 14-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 18 баллов.

“Сан-Хосе” (26-29-4) в понедельник уступил “Флориде” (3:5) и проиграл впервые за три матча. “Шаркс” продолжают выступать без выбывших до конца сезона Томаша Хертла и Эрика Карлссона, а также дисквалифицированного Эвандера Кейна. Зато в скором времени в состав может вернуться капитан Логан Кутюр. Брент Бернс в четверг может продлить результативную серию до семи матчей. “Сан-Хосе” занимает 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 12 очков.

“Торонто” – “Питтсбург” (03:00): “Пингвинз” разогнались

Команды встречались во вторник. Тогда “Питтсбург” (37-15-6) на своем льду обыграл “Торонто” со счетом 5:2, одержал третью победу подряд и вышел на первое место Столичного дивизиона, на одно очко опередив “Вашингтон”. При этом у “Пингвинз”, сыгравших в последних восьми матчах 6-1-1, есть одна встреча в запасе.

Евгений Малкин из-за болезни пропустил матч во вторник и не тренировался в среду, однако поехал вместе с командой на выезд. Решение о его участии в поединке будет принято перед игрой.

“Торонто” (31-22-8), проиграв “Питтсбургу”, потерпел третье поражение в последних четырех матчах и уступил третье место в Атлантическом дивизионе “Флориде”. У обеих команд по 70 очков, но “Пэнтерз” провели на одну игру меньше. Нападающий “Мэйпл Лифс” Остон Мэттьюз с 43 голами в сезоне делит первое место гонки снайперов с Давидом Пастрняком из “Бостона”. Оба на три шайбы опережают Овечкина.

“Это очень и очень грустно, – сказал Мэттьюз после предыдущего поражения от “Пингвинз”. – Осталось еще 20 с лишним матчей. Нам нужно играть более настойчиво и делать все вовремя. Надо начать показывать хороший хоккей и разобраться с происходящим всей раздевалкой”.

Нападающий Денис Мальгин в среду был обменян из “Флориды” в “Торонто” на Мэйсона Марчмента. 1 июля оба форварда могут стать неограниченно свободными агентами. В 36 матчах этого сезона Мальгин набрал 12 (4+8) очков. Кроме того, в среду стало известно, что нападающий “Лифс” Андреас Юнссон пропустит около полугода после операции на колене.

“Оттава” – “Виннипег” (03:30): “Джетс” ведут борьбу

“Виннипег” (31-25-5) во вторник обыграл “Лос-Анджелес” (6:3), одержал вторую победу подряд и на расстояние одного очка приблизился к “Калгари” и “Аризоне”, которые занимают два места в зоне “уайлд-кард” Западной конференции.

“Оттава” (21-28-11) во вторник обыграла “Баффало” (7:4) и одержала третью победу в четырех матчах. В том матче “Сенаторз” играли без защитника Дилана Димело, во вторник обменянного в “Виннипег” на выбор в третьем раунде драфта-2020. В четверг Димело может сыграть против бывшей команды.

“Лос-Анджелес” – “Флорида” (06:30): прогресс “Пантерз”

“Флорида” (32-22-6) в среду обыграла “Анахайм” (4:1) и одержала вторую победу в начале пятиматчевого турне. “Пэнтерз” сравнялись с “Торонто” на третьем месте Атлантического дивизиона. При этом у южан есть один матч в запасе. Сергей Бобровский в среду также одержал вторую победу подряд после пятиматчевой серии неудач и был признан первой звездой встречи.

“Важнейшая победа, – сказал после игры Бобровский. – Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа. Выигрывать приятно. Надо просто продолжать работать друг для друга”.

“Лос-Анджелес” (21-34-5) во вторник уступил “Виннипегу” (3:6) и проиграл в шестой раз за последние восемь матчей. В той встрече за “Лос-Анджелес” впервые с 9 января сыграл Николай Прохоркин. В среду “Кингз”, занимающие последнее место в Западной конференции, обменяли защитника Алека Мартинеса в “Вегас”. В 41 матче нынешнего чемпионата он набрал 8 (1+7) очков.

“Алек играл очень важную роль в нашем клубе в течение многих лет и был ключевым игроком команды, которая завоевывала Кубки Стэнли, – сказал генеральный менеджер “Кингз” Роб Блэйк. – Мы благодарим его за все, что он сделал для нас, наших болельщиков и города”.

“Сент-Луис” – “Аризона” (04:00): “Блюз” преодолевают спад

“Сент-Луис” (33-17-10) во вторник обыграл “Нью-Джерси” (3:0), прервал серию из пяти поражений (0-3-2) и одержал первую победу с тех пор, как защитник Джей Боумистер перенес сердечный приступ. “Блюз” делят первое место Центрального дивизиона с “Далласом” и на одно очко опережают идущий следом “Колорадо”, у которого относительно конкурентов есть игра в запасе.

“Последние матчей 12 для нас были непростыми, но и сегодня, и в предыдущей игре мы были хороши и делали шаги в правильном направлении, – сказал Иван Барбашев, который в последнем матче с “Девилз” оформил дубль. – Сегодня мы, наконец, были вознаграждены за это победой. Что очень приятно”.

Во вторник “Сент-Луис” выменял у “Монреаля” защитника Марко Сканделлу на право выбора во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года. 1 июля этого года он может стать неограниченно свободным агентом. В нынешнем сезоне Сканделла сыграл 51 матч, набрав 12 (4+8) очков.

“Аризона” (30-25-8) в среду уступила “Далласу” (2:3), потерпела первое поражение за три матча и осталась на месте второй “уайлд-кард” Западной конференции. При этом у отстающего на один балл “Виннипега” есть две игры в запасе. В нынешнем сезоне “Койотиз” дважды обыграли “Блюз” в очных матчах.