Матчи регулярного чемпионата 21 февраря 2020 года (онлайн)

Артемий Панарин

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 21 февраля (время московское):

“Каролина Харрикейнз” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Детройт Ред Уингз” (04:00)

“Даллас Старз” – “Сент-Луис Блюз” (04:30)

“Чикаго Блэкхокс” – “Нэшвилл Предаторз” (04:30)

“Калгари Флэймз” – “Бостон Брюинз” (05:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Миннесота Уайлд” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Колорадо Эвеланш” (06:00)

“Каролина” – “Рейнджерс” (03:00 мск): “Нью-Йорк” верит в себя

“Для нас это будет игра формата плей-офф во многих отношениях”, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн про предстоящий поединок с “Харрикейнз”.

И с ним тяжело не согласиться. “Нью-Йорк” (31-24-4) в среду обыграл “Чикаго” (6:3) и одержал пятую победу в шести матчах, что позволило команде на расстояние шести очков приблизиться к зоне плей-офф Восточной конференции. Как раз на шесть очков “Рейнджерс” отстают от “Каролины”, которая занимает место второй “уайлд-кард”.

“Нью-Йорк” выиграл шесть гостевых матчей подряд и в пятницу может повторить клубный рекорд (семь побед на выезде кряду). Ожидается, что место в воротах команды снова займет Игорь Шестеркин, который после трех пропущенных матчей вернулся в ворота “Рейнджерс” в поединке с “Блэкхокс” и сделал 37 сэйвов, одержав седьмую победу в восьми встречах.

Артемий Панарин же в том матче забросил свою 30-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до семи поединков. Сейчас на его счету 79 (30+49) очков, и он стал третьим игроком “Рейнджерс” за последние 30 лет, в своем первом сезоне в клубе забросившим не менее 30 шайб и отдавшим не менее 40 передач. Также это делали Марк Мессье (1991-92) и Мариан Габорик (2009-10).

“Каролина” (34-21-4) во вторник обыграла “Нэшвилл” (4:1), набрала очки в третьем матче подряд (2-0-1) и одержала четвертую победу в последних шести встречах. Андрей Свечников в поединке с “Предаторз” забросил победную шайбу и набрал очки в восьми играх подряд. Он стал вторым тинейджером в истории клуба, у которого в течение одного сезона было несколько восьмиматчевых результативных серий (также Рон Фрэнсис в сезоне 1982-83 в составе “Хартфорда”). Себастьян Ахо в пятницу может продлить свою результативную серию до 11 встреч.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. И во всех матчах сильнее были “Рейнджерс”, ворота которых неизменно защищал Хенрик Лундквист. Ожидается, что в пятницу первый матч против бывшего клуба проведет форвард Жюльен Готье, который в начале недели был обменян из “Каролины” в “Нью-Йорк”.

“Даллас” – “Сент-Луис” (04:30): сражение за лидерство

“Даллас” (35-19-6) в среду обыграл “Аризону” (3:2) и одержал пятую победу в последних шести матчах (5-0-1). В том поединке после трех пропущенных игр в состав команды вернулся Александр Радулов, который сделал один результативный пас. Со второго периода “Старз” играли без капитана Джейми Бенна, получившего большой и матч-штраф за толчок на борт защитника “Койотиз” Оливера Экмана-Ларссона. Дополнительных наказаний в его адрес не последовало.

В турнирной таблице Центрального дивизиона и всей Западной конференции с 78 очками лидирует “Сент-Луис”. “Даллас” отстает на два очка и имеет при этом игру в запасе. Дальше идет “Колорадо”.

“Блюз” (34-17-10) в четверг обыграли “Аризону” (1:0), а вратарь Джордан Биннингтон сделал 14 сэйвов и оформил второй подряд шатаут. “Сент-Луис” перебросал соперника 46-14, а защитник Марко Сканделла провел первый матч в составе “Блюз” после обмена из “Монреаля”.

“Мы согласны на такую победу, – сказал после встречи Биннингтон. – Команда отлично играет, мы этим пользуемся. Мы доминировали на протяжении всей игры, продолжали давить и добились своего. У нас был правильный настрой, а два очка стали очень важными”.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Два раза сильнее был “Сент-Луис”.

“Айлендерс” – “Детройт” (04:00): кризис “Островитян”

“Айлендерс” (33-20-6) в среду уступили “Колорадо” (1:3) и проиграли в четвертый раз подряд. “Нью-Йорк” балансируют на грани плей-офф Восточной конференции, имея равенство очков с “Каролиной” при одинаковом количестве проведенных встреч.

Все четыре поражения (0-4-0) “Айлендерс” потерпели в рамках турне, которое стало для клуба худшим за шесть лет. В этих поединках они смогли забить всего два гола, а пропустили при этом 11. До этого четыре поражения подряд в одном турне “Нью-Йорк” терпел в период с 5 по 10 ноября 2013 года. После блестящего отрезка 15-0-2, который закончился 23 ноября, “Айлендерс” сыграли 17-17-4. Следующие три встречи команда проведет дома.

В среду “Нью-Йорк” с 15-й минуты первого периода играл без форварда Дерика Брассара, которому в лицо попала шайба. Его участие в пятничном матче под вопросом. Кроме того, у “Айлендерс” травмированы нападающие Кэл Клаттербак и Кейси Cизикас.

“Сейчас мы переживаем неприятности, и нам нужна помощь от наших некоторых ребят, чтобы выйти из этой ситуации, – сказал тренер “Нью-Йорка” Барри Тротц. – Мы не должны оглядываться назад на неудачное турне, мы уже ничего не можем с этим сделать. Но мы можем исправиться в нашей следующей игре”.

“Детройт” (15-43-4) во вторник в четвертый раз в сезоне обыграл “Монреаль” (4:3) и прервал серию из четырех поражений. “Ред Уингз” уже на 38 очков отстают от кубковой восьмерки и совсем скоро первыми лишатся даже математических шансов на выход в плей-офф.

“Чикаго” – “Нэшвилл” (04:30): битва прямых конкурентов

“Нэшвилл” (29-23-7) во вторник уступил “Каролине” (1:4) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. “Предаторз” занимают 10-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на три очка, но при этом относительно конкурентов у “Нэшвилла” есть матчи в запасе.

В пятницу в состав “Предэйторз” может вернуться защитник Райан Эллис, который не играл с “Зимней классики” (1 января), когда получил сотрясение мозга после удара локтем в исполнении Кори Перри. С тех пор Эллис пропустил 20 матчей, но в четверг тренировался в обычном режиме. Решение о его участии в поединке будет принято перед игрой.

“Чикаго” (26-26-8) в среду уступил “Рейнджерс” (3:6), потерпел второе поражение подряд и восьмое за 10 матчей (2-6-2). “Блэкхокс” занимают последнее седьмое место в Центральном дивизионе и по-прежнему отстают от зоны плей-офф на восемь очков.

“Калгари” – “Бостон” (05:00): “Брюинз” не отступают

“Брюинз” (38-11-12) в среду обыграли “Эдмонтон” (2:1 ОТ), одержав четвертую победу подряд и 10-ю в последних 11 встречах. В 61 матче сезона “Бостон” пропустил всего 140 шайб, что является лучшим результатом в лиге. С 88 очками “Брюинз” лидируют в общей таблице НХЛ и опережают идущую следом “Тампу” на три балла.

Давид Пастрняк в матче с “Ойлерз” забросил победную шайбу и забил свой 43-й гол в сезоне. В споре лучших снайперов чешский форвард делит первое место с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. Оба нападающих на две шайбы опережают идущего третьим Александра Овечкина.

“Калгари” (31-24-6) последний матч проводил еще в понедельник, когда одержал волевую победу над “Анахаймом” (6:4) и прервал пятиматчевую домашнюю серию поражений. “Калгари” сохранил место первой “уайлд-кард” Запада, имея равенство очков с “Аризоной”, но “Койотиз” провели на три встречи больше. Первые пять команд Тихоокеанского дивизиона находятся на расстоянии четырех очков друг от друга: “Вегас” (72), “Эдмонтон” (71), “Ванкувер” (70), “Калгари” (68), “Аризона” (68).

В этом сезоне команды сыграют друг с другом впервые. Снова они встретятся 25 февраля в Бостоне.

“Эдмонтон” – “Миннесота” (05:00): “Ойлерз” продолжают погоню

“Эдмонтон” (32-21-7) в среду уступил “Бостону” (1:2 ОТ), но при этом набрал очки в третьем матче подряд (2-0-1). “Ойлерз” занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, на одно очко отставая от лидирующего “Вегаса” и имея при этом две игры в запасе.

“Эдмонтон” продолжает играть без капитана Коннора Макдэвида, который в скором времени должен присоединиться к команде, а также без защитника Оскара Клефбома и форвардов Джеймса Нила и Зака Кассиана. Кроме того, в списке травмированных команды значатся защитник Крис Расселл и нападающий Юаким Нюгард.

“Уайлд” (28-24-7) в среду обыграли “Ванкувер” (4:3 Б), избежали третьего поражения подряд, одержали первую победу при новом главном тренере Дине Эвасоне и на расстояние пяти очков приблизились к зоне плей-офф. При этом “Миннесота” имеет преимущество перед конкурентами по проведенным матчам.

“Анахайм” – “Колорадо” (06:00): “Эвеланш” хотят в лидеры

“Колорадо” (34-18-7) в среду обыграл “Айлендерс” (3:1) и одержал первую победу за четыре матча. “Эвеланш” занимают третье место в Центральном дивизионе, на один балл отставая от “Далласа” (при одной игре в запасе) и на два очка – от лидирующего “Сент-Луиса”, который провел на две встречи больше. При этом “Колорадо” восемь из следующих 10 поединков проведет на выезде.

“Эвеланш” продолжают играть без травмированных форвардов Микко Рантанена, Назима Кадри и Мэтта Калверта, а также вратаря Филиппа Грубауэра.

“Анахайм” (24-29-7) в среду уступил “Флориде” (1:4), проиграл во второй раз подряд и в третий раз кряду на своем льду. “Дакс” потерпели три поражения в четырех встречах, а в последних семи сыграли 2-3-2. Команда занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 13 очков.