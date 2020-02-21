Планы “Блюз” на дедлайн зависят от Тарасенко

Форвард “Сент-Луиса” Владимир Тарасенко

В среду Владимир Тарасенко снова провёл тренировку с “Сент-Луис Блюз”. Состояние травмированного форварда может определить подход “Сент-Луиса” к дедлайну обменов НХЛ, назначенного на понедельник (23:00 мск), заявил генеральный менеджер Дуг Армстронг.

Тарасенко, регулярно занимавшийся на льду индивидуально и с другими травмированными игроками “Блюз”, тренировался с основной командой в третий раз за последние две недели. Темпы его восстановления внушают оптимизм. 24 октября в матче с “Лос-Анджелесом” он вывихнул левое плечо.

“У нас хорошие новости о Владимире Тарасенко”, – сказал Армстронг во вторник после того, как “Блюз” пополнились защитником Марко Сканделлой, обменянным из “Монреаль Канадиенс” на выбор во втором раунде драфта-2020 или условный выбор в четвёртом раунде драфта-2021.

“Он хорошо тренируется и принимает участие в утренних занятиях, – сказал генменеджер. – Новых данных о времени его возвращения пока нет, но тенденция позитивная. Сейчас к нам пришел Марко, и до понедельника мы будем оценивать рынок. Но учитывая ситуацию с потолком зарплат, помещенного в долгосрочный список травмированных защитника Джея Боумистера и другие факторы, я бы сказал, что любой обмен теперь должен быть чисто хоккейным. Что в данное время года – редкость”.

Тарасенко перенёс операцию 29 октября, и изначально на восстановление ему отводили пять месяцев.

“Пять-шесть месяцев – это значит от начала марта до начала апреля, – сказал Армстронг. – Сейчас он неплохо тренируется, в последние пару дней я с ним разговаривал. Выглядит он отлично, но опять же, – добро на подобные вещи дают доктора. Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Пока речь не идёт о том, чтобы увидеть его в четверг или воскресенье. Я просто сообщаю, что у него всё хорошо, он прогрессирует и станет значительным усилением нашей группы атаки в начале марта, в середине марта, в конце марта или в начале апреля”.

На рынке “Блюз” могут нацелиться на форварда. Среди претендентов – Крис Крайдер (“Нью-Йорк Рейнджерс”), Андреас Атанасиу (“Детройт Ред Уингз”), Кайл Палмьери (“Нью-Джерси Девилз”), Майк Хоффман (“Флорида Пэнтерз”) и Джош Андерсон (“Коламбус Блю Джекетс”).

Несмотря на отсутствие Тарасенко, “Сент-Луис” возглавляет Центральный дивизион и Западную конференцию, на два очка опережая “Даллас Старз” и на три – “Колорадо Эвеланш”. В четверг “Сент-Луис” сыграет с “Аризона Койотиз” в Enterprise Center. Во вторник команда со счётом 3:0 переиграла “Нью-Джерси” и прервала серию из пяти поражений (0-3-2).

“После возвращения Тарасенко наша группа атаки будет такой же стабильной и сильной, как в прошлом, – заявил Армстронг. – Мы каждый день разговариваем об этом с врачами. Если мы получим информацию, что он не будет доступен, это все изменит. Но надо быть финансово эластичными как в одном случае, так и в другом. В день, когда он получил травму, у нас освободилось $200 тыс. Так что мы не можем просто приобрести кого-то и надеяться, что нам удастся что-то придумать, когда придет время. На тот момент дедлайн уже пройдет. Чтобы вместить игрока стоимостью $7,5 млн, придется немного поманеврировать”.