Развязка поединков в чемпионате Беларусе (видео)

В Экстралиге в группе 2 завершился очередной тур.

Стоит отметить могилевскую команду, которая одержав победу над «Локомотивом» (2:0) официально оформила путевку в плей-офф сезона-2019/20. Орше же для плей-офф необходимо набрать всего один балл в играх с «Брестом» и «Химиком».

Локомотив – Могилев – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Шайба: 0:1 – 47:23 Коташенко (Маслеников), ГБ, 0:2 – 56:44 Маслеников (Слыш, Васько)

Лида – Пинские ястребы – 3:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Шайбы: 1:0 – 10:55 Шуба (Михайлов, Марченко) ГБ2, 1:1 – 22:35 Пухловский (Шувалов), 2:1 – 56:02 Сафин (Полинин, Буйницкий) ГБ, 3:1 – 58:51 Козячий (Полинин, Волошин)

Брест – Химик – 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)



Шайбы: 1:0 – 8:48 Коваленя (Балаболкин, Ментюк) ГБ, 1:1 – 19:24 Бакика, 1:2 – 20:37 Гавриленко (Землянкин), 1:3 – 33:13 Леоненко (Садовик, Землянкин) ГБ, 2:3 – 38:12 Балаболкин (Кафеев, Коваленя), 3:3 – 38:53 Хадарович (Качан, Грибко), 4:3 – 59:44 Шантыка (Билищук)

Источник: сайт belarushockey.com