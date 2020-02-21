“Вашингтон” не будет менять Холтби

Брэйден Холтби

В “Вашингтон Кэпиталз” хотят пойти на еще один обмен до вступления в силу дедлайна (запрета на переходы, 24 февраля, 23:00 мск), но генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан еще раз заявил, что не расстанется с Брэйденом Холтби.

“Я не знаю. Что тут скажешь? – ответил Маклеллан в среду на вопрос, чего стоит ждать от “Кэпиталз” в ближайшие дни. – Иногда раздается звонок и происходит то, на что не рассчитывал. Сложно сказать, что мы сделаем. Но мы открыты для предложений и переговоров”.

После 23 декабря “Кэпиталз” (37-17-5) выиграли 11 матчей и проиграли столько же. Команда впервые с 19 октября уступила первое место в Столичном дивизионе. Во вторник “Питтсбург Пингвинз” обыграл со счетом 5:2 “Торонто Мэйпл Лифс” и возглавил дивизион. “Вашингтон” отстает от “Питтсбурга” на одно очко.

Во вторник же “Кэпиталз” выменяли у “Сан-Хосе Шаркс” защитника Брендена Диллона, отдав за него выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года. В “Вашингтоне” не прочь усилить состав в некоторых других линиях, но не намерены расставаться с Холтби, хотя летом этого года он может стать неограниченно свободным агентом.

“Наша позиция не менялась в течение сезона. Холтби нужен нам, и мы хотим бороться за Кубок, – сказал Маклеллан. – Мы хотим, чтобы он вышел на пик формы к окончанию чемпионата”.

Холтби (21-13-4) в четверг (пятницу, 03:00) проведет четвертый подряд матч в качестве основного голкипера, когда “Кэпиталз” выйдут на встречу с “Монреаль Канадиенс”. Она состоится в Вашингтоне. В этом сезоне Холтби пропускает в среднем за игру 3,11 шайбы (КН) и парирует 89,7% бросков (ОБ). Оба показателя являются худшими в его 10-летней карьере в НХЛ. А 1 июля у него заканчивается срок действия контракта. Принимая во внимание все эти обстоятельства, совсем не удивительно слышать разговоры, что первым номером команды может стать 22-летний Илья Самсонов (16-4-1, КН – 2,38, ОБ – 91,7%).

Однако Самсонов потерпел два поражения подряд (от “Питтсбург Пингвинз” и “Нью-Йорк Айлендерс”), пропустив девять шайб с 53 бросков (ОБ – 83%). В матче против “Айлендерс” (в понедельник) его заменили после пяти голов с 20 бросков. Это произошло с ним впервые в карьере.

Холтби занял место Самсонова во втором периоде и не пропустил в той игре ни одной шайбы. Тем не менее “Вашингтон” проиграл – 3:5. С момента появления в той встрече Холтби парировал 97 бросков из 104: КН – 2,07, ОБ – 93,3%. В последних трех матчах (все на выезде) “Кэпиталз” одержали только одну победу (1-2-0). Холтби хорошо смотрелся в этих поединках, несмотря на результат (победа над “Колорадо Эвеланш” со счетом 3:2, и поражения от “Аризона Койотиз” и “Вегас Голден Найтс” – 1:3 и 2:3 соответственно).

Переговоры о продлении контракта Холтби сейчас не ведутся – стороны договорились заняться этим вопросом после сезона. Так что будущее вратаря остается туманным, но совершенно очевидно, что в клубе еще не готовы делать ставку на Самсонова.

“После сезона мы встретимся с Брэйденом и поговорим, – сказал Маклеллан. – Самсонов играет замечательно, но он еще молод. Он проводит первый сезон и все еще растет. Мы встретимся и все обсудим после сезона”.

Приобретение Диллона должно помочь команде решить одну из проблем. В последние два месяца к обороне “Вашингтона” появились вопросы.

За период после 23 декабря “Кэпиталз” занимают только 29-е место в лиге, пропуская 3,45 шайбы в среднем за матч. Хуже дела в этом плане обстоят только у “Флорида Пэнтерз” (3,58) и “Мэйпл Лифс” (3,58). А по итогам первых 37 игр чемпионата “Вашингтон” (26-6-5) был лидером в турнирной таблице НХЛ и пропускал 2,76 шайбы за игру, расположившись на восьмой строчке в лиге по этому показателю.

От Диллона (рост – 193 см, вес – 102 кг) ждут, что за счет своих габаритов и жесткой манеры игры (второе место среди защитников лиги по силовым приемам – 178) он поможет своей новой команде жестче действовать перед воротами. В понедельник “Голден Найтс” забросили все три шайбы оттуда.

“Меня расстраивает, как мы играем под воротами. Во всех аспектах. А он умеет там играть, – сказал Маклеллан. – Он точно поможет нам на пятачке. Поэтому мы занялись решением этого вопроса”.

Другая проблема, которая беспокоит “Кэпиталз” – результативность третьего и четвертого звеньев. Центрфорвард третьей тройки Ларс Эллер забросил 14 шайб, а все остальные форварды – 26. На счету Рихарда Паника семь голов, Карла Хагелина – пять, Гарнета Хэтавэя – шесть, Ника Дауда – пять и Брендана Лайпсика – три.

Четвертое звено не забросило ни одной шайбы в последних 16 матчах. У Лайпсика безголевая серия длится 33 матча, у Дауда – 16 и у Хэтавэя – 19.

Маклеллан хотел бы усилить линию атаки, и после приобретения Диллона он готов обменять кого-то из защитников на форварда.

“Я рассмотрю любое предложение, если оно нас устраивает, – сказал Маклеллан. – Мы продолжим переговоры с другими клубами. Если вариант интересный, я готов им заниматься”.