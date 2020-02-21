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Хоккей

“Вегас” – “Тампа-Бэй” (5:3): конец серий “Тампы” и Василевского

Николай ПисаревНет комментариев
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Алек Мартинес

“Вегас” показал очень качественный хоккей и нанес “Тампе” первое поражение за 12 матчей, а также не позволил Андрею Василевскому продлить серию без поражений в основное время до 22 игр. “Лайтнинг” (40-16-5) проиграли впервые с 27 января, а в основное время – с 16 января. Василевский, сделавший 28 сэйвов, проиграл в основное время впервые с 14 декабря.

Два гола у “Тампы” забил Стивен Стэмкос, а Никита Кучеров за две минуты до конца третьего периода сделал передачу и продлил результативную серию до 15 игр.

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“Вегас” (32-22-8) одержал четвертую победу подряд благодаря голам Марка Стоуна, Макса Пачиоретти, Пола Штясны, Райана Ривза и Алека Мартинеса. Дебютировавший за “Голден Найтс” Мартинес также отметился передачей и был признан первой звездой встречи. С 72 очками “Вегас” возглавил Тихоокеанский дивизион, опередив “Эдмонтон” и “Ванкувер”. Марк-Андре Флери сделал 24 сэйва.

Ключевой отрезок встречи произошел в начале третьего периода, когда через 10 секунд после стартового вбрасывания забил Ривз, а еще через 37 секунд Пачиоретти сделал счет 5:2.

Источник: nhl.ru
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