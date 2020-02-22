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Хоккей

Александр Панченко: «Правильно сыграли, выждали свои моменты»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко – опобедном поединке над «Ледяными Волками» в рамках 37 тура регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч.

«Нормальные впечатления. Победа – всегда хорошо. Для ребят – это эмоциональный подъем, потому что был ряд тяжелых игр и результаты были не очень положительными. Это однозначно плюс и позитив для ребят.

Достигли такого результата в третьем периоде за счет правильной работы в обороне. Я целый сезон говорил, что такой большой опыт игры в обороне получают ребята. И, конечно, нам немножко сопутствовала удач».

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В следующем туре харьковчанена своем льду примут «Кременчук».Билеты на этот поединок вы можете приобрести на сайте Karabas.com.

Беседовала Марина Зинченко, МХК «Динамо»

Источник: uhl.ua
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