“Бостон” обменял Бэкиса в “Дакс” на Каше

Форвард “Бостона” Дэвид Бэкис

Нападающий Ондржей Каше был обменян в “Бостон Брюинз” из “Анахайм Дакс” на форварда Дэвида Бэкиса, защитника “проспекта” Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020.

Каше – 24-летний форвард, у которого действует второй год трехлетнего контракта. 1 июля 2021 года он может стать ограниченно свободным агентом. В 49 матчах этого сезона он набрал 23 (7+16) очка.

Каше был выбран “Анахаймом” в седьмом раунде (под общим 205-м номером) драфта-2014. Всего в 198 играх в НХЛ в регулярных сезонах в его активе 96 (43+53) очков, а также два гола в 13 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

У Бэкиса действует четвертый год пятилетнего контракта на $30 млн. В последний раз он выходил на лед 9 января, а всего в 16 матчах сезона он набрал 3 (1+2) очка.

17 января 35-летний форвард был выставлен “Бостоном” на драфт отказов. Он не играл в команде Американской хоккейной лиги “Провиденс”, потому что “Брюинз” считали, что это не было в общих интересах.

Бэкис был выбран “Сент-Луисом” во втором раунде (№62) драфта-2003. Всего в 994 играх в регулярных сезонах в НХЛ в его активе 554 (245+309) очка, а также 39 (17+22) баллов в 82 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Андерссон был выбран “Бостоном” во втором раунде (№57) драфта-2018. Всего в 41 матче за “Монктон” в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека 20-летний нападающий набрал 22 (2+20) очка.

“Брюинз” (38-11-12) занимают первое место в Атлантическом дивизионе, на три очка опережая “Тампа-Бэй Лайтнинг”. В пятницу “Бостон” в гостях сыграет с “Калгари Флэймз” в Scotiabank Saddledome.