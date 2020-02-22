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Хоккей

“Чикаго” – “Нэшвилл” (2:1 ОТ): волевая победа “Блэкхокс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Дебринкат

Алекс Дебринкат сравнял счет на 10-й минуте третьего периода, а потом отличился за 58 секунд до конца овертайма и принес “Чикаго” (27-26-8) первую победу за три матча. “Блэкхокс” на расстояние шести очков приблизились к зоне плей-офф, а “Предэйторз” до двух очков сократили отставание от “Калгари”, который занимает место второй “уайлд-кард”.

Вратарь “Чикаго” Кори Кроуфорд сделал 42 сэйва, а Данкан Кит ассистировал обоим голам. Первый гол Дебринката стал для “Блэкхокс” первым в большинстве после 17 подряд неудачных попыток реализовать лишнего.

“Нэшвилл” (29-24-7) проиграл второй раз подряд после серии из трех побед. Голкипер Пекка Ринне сделал 36 сэйвов, а единственный гол забил Маттиас Экхольм.

Источник: nhl.ru
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