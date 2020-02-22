Новое на сайте

еще
Суббота, 22 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Эдмонтон” – “Миннесота” (3:5): первый хет-трик Сперджена
Хоккей

“Эдмонтон” – “Миннесота” (3:5): первый хет-трик Сперджена

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Джаред Сперджен

Защитник Джаред Спёрджен забил три последних гола в матче и оформил первый хет-трик в карьере. В том числе на его счету победная шайба, заброшенная при счете 3:3 на 11-й минуте третьего периода. “Миннесота” (29-24-7) уступала 0:2, 1:2 и 2:3, но смогла одержать волевую победу, выиграть во второй раз подряд и на расстояние трех очков приблизиться к зоне плей-офф.По две передачи у “Уайлд” сделали Райан Сатер и Александр Гальченюк, а вратарь Алекс Стэлок сделал 23 сэйва.

Двумя голами и передачей у “Эдмонтона” (32-22-7) отметился Райан Нюджент-Хопкинс, а Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал пас, доведя личный счет в сезоне до 97 (35+62) очков. “Ойлерз” упустили шанс возглавить таблицу Тихоокеанского дивизиона, оставшись в одном балле от “Вегаса”.

Читайте также:  Экстралига «А»: Поражение «Юности» при камбэке гомельчан (видео)

“Миннесота” заканчивала встречу без форварда Люка Кунина, получившего травму верхней части тела.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
В НХЛ случилась эпическая драка дня – «Давид против Голиафа»

“Вегас” обменял Икина в “Виннипег”

“Эдмонтону” нужен нападающий
Кирилл Бондаренко: «В прошлом году забил таких же четыре гола»

Бьоркстранд выбыл на срок до 10 недель

Закрыть