“Эдмонтон” – “Миннесота” (3:5): первый хет-трик Сперджена

Джаред Сперджен

Защитник Джаред Спёрджен забил три последних гола в матче и оформил первый хет-трик в карьере. В том числе на его счету победная шайба, заброшенная при счете 3:3 на 11-й минуте третьего периода. “Миннесота” (29-24-7) уступала 0:2, 1:2 и 2:3, но смогла одержать волевую победу, выиграть во второй раз подряд и на расстояние трех очков приблизиться к зоне плей-офф.По две передачи у “Уайлд” сделали Райан Сатер и Александр Гальченюк, а вратарь Алекс Стэлок сделал 23 сэйва.

Джареду Спёрджину удался натуральный хет-трик в Эдмонтоне. В таблице представлены все вспышки такой снайперской активности у защитников в истории НХЛ pic.twitter.com/QeTFTqZPYU — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020

Леон Драйзайтль вошел в список снайперов-бомбардиров Эдмонтона, которым удавались сезоны с 35+ голами и 60+ передачами одновременно pic.twitter.com/GItMzex6an — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020

Двумя голами и передачей у “Эдмонтона” (32-22-7) отметился Райан Нюджент-Хопкинс, а Леон Драйзайтль забросил шайбу и сделал пас, доведя личный счет в сезоне до 97 (35+62) очков. “Ойлерз” упустили шанс возглавить таблицу Тихоокеанского дивизиона, оставшись в одном балле от “Вегаса”.

“Миннесота” заканчивала встречу без форварда Люка Кунина, получившего травму верхней части тела.