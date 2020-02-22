“Эдмонтону” нужен нападающий

Кен Холланд

“Эдмонтон Ойлерз” хотел бы приобрести одного или двух игроков до дедлайна, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за место в розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом в четверг заявил генеральный менеджер клуба Кен Холланд.

“Вы можете сказать, что мы и так занимаем первое место в (Тихоокеанском дивизионе). Но давайте посмотрим на это по-другому – четыре потерянных очка, и мы вне зоны плей-офф, – сказал Холланд. – Это говорит о равенстве сил в лиге. Как это влияет на меня? В последние три года работы в “Детройте” я “продавал” игроков, а до этого в течение многих лет “покупал” их. Мы работаем с телефоном. Посмотрим, что получится. Хотел бы я что-то сделать? Да. Хотел бы усилить состав. Ребята, тренерский штаб выкладываются по полной, поэтому мы лидеры”.

Запрет на все переходы (дедлайн) в НХЛ вступает в силу в понедельник в 23:00 мск.

На данный момент “Ойлерз” (32-21-7) на одно очко опережают “Ванкувер Кэнакс” в Тихоокеанском дивизионе. Следующий матч “Эдмонтон” проведет дома против “Миннесота Уайлд” в пятницу (субботу, 05:00 мск). От девятого места в Западной конференции “Ойлерз” отделяют четыре очка.

Холланду нужен форвард, но он не стал уточнять, идет ли речь о центральном или крайнем нападающем.

“Пока это все из области предположений, – сказал он. – Все зависит от того, кто появится на рынке, какой будет цена. При этом не стоит думать, что там такой уж большой выбор крайних или центральных форвардов, которые хороши в атаке или в обороне. И потом есть цена. Все эти факторы надо принимать во внимание. Думаю об этом с того момента, как подписал здесь пятилетний контракт. Полагаю, что в ближайшие три или четыре дня ситуация прояснится”.

Ранее Холланд дал ясно понять, что не хочет расставаться с правом выбора в первом раунде драфта 2020 года. В четверг он подтвердил свою точку зрения, заявив, что не отдаст этот выбор за аренду хоккеиста.

Он также добавил, что на рынке не наблюдается особого интереса к ограниченно свободному агенту Йессе Пулюярви, который попросил Холланда об обмене и сейчас играет в Финляндии. Пулюярви был задрафтован под четвертым номером в 2016 году.

“Не могу сказать, что старался обменять его изо всех сил. Но и особого интереса к нему не было”, – сказал Холланд.

Одним из препятствий перед дедлайном стал потолок зарплат. “Ойлерз” вплотную приблизились к верхней границе, и это серьезно ограничивает возможности клуба. Как и травмы.

Центрфорвард Коннор Макдэвид (травма четырехглавой мышцы бедра) уже пропустил пять матчей, но должен вернуться в состав в ближайшие дни. Он может сыграть уже в пятницу и точно поедет с командой на выезд в воскресенье. Без нападающего Джеймса Нила “Эдмонтон” провел последние десять игр. У него травма голеностопа, и вряд ли его фамилия появится в заявке в ближайшие две, а то и три недели. Форвард Юаким Нюгард также пропустил десять матчей. У него перелом пальца, и он будет лечиться еще две недели. На две-три недели выбыл защитник Оскар Клефбом – травма плеча. Десять игр пропустил Крис Расселл, еще один игрок обороны. У него травма верхней части тела, и сроки его возвращения в состав неизвестны.

Форвард Зак Кэссиан продолжает отбывать семиматчевую дисквалификацию, наложенную на него 14 февраля за то, что он коньком ударил в грудь игрока “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Ему предстоит пропустить еще четыре встречи.

“Да, потолок зарплат можно считать проблемой, – сказал Холланд. – Мы не можем внести Коннора в список травмированных, как и Клефбома. Кассиан дисквалифицирован, он не играет, но он в составе. Все это влияет на наши возможности”.

Соперники по дивизиону активно работают и усиливают составы.

В понедельник “Кэнакс” приобрели нападающего Тайлера Тоффоли, а “Вегас Голден Найтс” (делят с “Ванкувером” второе место в дивизионе, на очко отставая от “Эдмонтона”) в среду получили защитника Алека Мартинеса. 16 декабря игроком отстающей на три очка от “Ойлерз” “Аризона Койотиз” стал форвард Тэйлор Холл.

Холланд заявил, что эти трансферы не повлияют на его политику.

“Так было, когда я только начинал работать менеджером, – сказал он. – Тогда мы боролись с “Далласом” и “Колорадо”. Иногда это помогает, иногда нет. В самом начале я этим занимался, но не сейчас. Меня волнует только наша команда. Я не могу предпринимать какие-то действия, потому что кто-то другой что-то сделал. Мне нужно понять, что происходит с ценами, еще раз определиться с потребностями команды, понять, что сделает нас сильнее и глубже и во что это нам обойдется”.