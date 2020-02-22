Новое на сайте

еще
Суббота, 22 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейФранцоуз продлил контракт с “Колорадо”
Хоккей

Францоуз продлил контракт с “Колорадо”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Павел Францоуз

В пятницу Павел Францоуз подписал двухлетний контракт с “Колорадо Эвеланш”. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В нынешнем чемпионате 29-летний голкипер одержал 14 побед, потерпел пять поражений в основное время и три в дополнительное. Он занимает шестое место в НХЛ по проценту отраженных бросков (ОБ – 92,3%) и десятое по среднему количеству пропущенных шайб за игру (КН – 2,44). С 7 ноября по 23 декабря он провел 10 матчей, не проиграв ни одного в основное время (9-0-1). Это самая длительная подобная серия “Колорадо” с сезона 2013-14 годов (Семен Варламов – 11-0-5).

Читайте также:  Алексей Глуховский посетит студию XSPORT и разберёт спорные моменты

1 июля этого года Францоуз мог стать неограниченно свободным агентом.

“Мы очень рады, что заключили контракт с Павлом еще на два года, – сказал генеральный менеджер “Эвеланш” Джо Сакик. – Он играет очень важную роль в нашей команде в этом чемпионате, демонстрирует отличный хоккей, особенно когда нам это очень нужно. Он – настоящий профессионал, замечательный партнер и заслужил право играть в НХЛ”.

Читайте также:  IIHF изменила формат плей-офф чемпионата мира

“Эвеланш” подписали Францоуза 2 мая 2018 года в качестве незадрафтованного свободного агента. С тех пор он сыграл 26 матчей за “Колорадо” (21 игру как основной вратарь): 14-7-3, КН – 2,42, ОБ – 92,4%.

“Эвеланш” (34-18-7) занимают третье место в Центральном дивизионе, на три очка отставая от лидера (“Сент-Луис Блюз”).

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Анахайм” – “Колорадо” (0:1): первый шатаут Францоуза

Школьники из Донбасса посетили футбольный матч «Шахтер» – «Бенфика»

“Эдмонтон” – “Миннесота” (3:5): первый хет-трик Сперджена

В НХЛ случилась эпическая драка дня – «Давид против Голиафа»

“Вегас” обменял Икина в “Виннипег”

Закрыть