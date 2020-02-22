Францоуз продлил контракт с “Колорадо”

Павел Францоуз

В пятницу Павел Францоуз подписал двухлетний контракт с “Колорадо Эвеланш”. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В нынешнем чемпионате 29-летний голкипер одержал 14 побед, потерпел пять поражений в основное время и три в дополнительное. Он занимает шестое место в НХЛ по проценту отраженных бросков (ОБ – 92,3%) и десятое по среднему количеству пропущенных шайб за игру (КН – 2,44). С 7 ноября по 23 декабря он провел 10 матчей, не проиграв ни одного в основное время (9-0-1). Это самая длительная подобная серия “Колорадо” с сезона 2013-14 годов (Семен Варламов – 11-0-5).

1 июля этого года Францоуз мог стать неограниченно свободным агентом.

“Мы очень рады, что заключили контракт с Павлом еще на два года, – сказал генеральный менеджер “Эвеланш” Джо Сакик. – Он играет очень важную роль в нашей команде в этом чемпионате, демонстрирует отличный хоккей, особенно когда нам это очень нужно. Он – настоящий профессионал, замечательный партнер и заслужил право играть в НХЛ”.

“Эвеланш” подписали Францоуза 2 мая 2018 года в качестве незадрафтованного свободного агента. С тех пор он сыграл 26 матчей за “Колорадо” (21 игру как основной вратарь): 14-7-3, КН – 2,42, ОБ – 92,4%.

“Эвеланш” (34-18-7) занимают третье место в Центральном дивизионе, на три очка отставая от лидера (“Сент-Луис Блюз”).