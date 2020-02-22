Сергей Витер: «Выиграли матч за счет характера»

Главный тренер ХК «Донбасс» Сергей Витер прокомментировал очное противостояния с херсонским «Днепром» (3:1):

«В первую очередь, спасибо нашим болельщикам, они нас сегодня поддерживали очень здорово. Парни отдавались, думаю, где-то это сказалось. Забили то, что нужно было, молодцы, идем дальше.





Форма у нас нормальная. Готовимся к следующим матчам, у нас нет прав на ошибку».

Стоит отметить, что следующий поединок подопечные Витера проведут на выезде, 26 февраля. Их соперником будут хоккеисты «Белого Барса». Начало матча в 18:45.

Источник: сайт ХК «Донбасс»



