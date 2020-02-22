“Вегас” обменял Икина в “Виннипег”

Форвард “Вегаса” Коди Икин

В пятницу “Вегас Голден Найтс” обменял Коди Икина в “Виннипег Джетс”, получив за него условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.

Летом этого года у 28-летнего нападающего завершается срок действия четырехлетнего контракта, и 1 июля он становится неограниченно свободным агентом. В нынешнем чемпионате Икин сыграл 41 матч, набрав 10 (4+6) очков.

Икин родился в Виннипеге. “Вегас” получил его на драфте расширения лиги в 2017 году.

Если “Джетс” выйдут в плей-офф или продлят контракт с Икином до 6 июля, “Голден Найтс” получат выбор в третьем раунде драфта.

Форвард был выбран “Вашингтон Кэпиталз” в третьем раунде драфта 2009 года под 85-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 578 игр, записав в них на свой счет 232 (102+130) очка и еще 19 (8+11) в 46 поединках розыгрыша Кубка Стэнли. Он выступал за “Голден Найтс”, “Даллас Старз” и “Кэпиталз”.

“Джетс” (32-25-5) занимают седьмое место в Западной конференции, а “Голден Найтс” (32-22-8) лидируют в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды находятся в зоне плей-офф.