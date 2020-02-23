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“Даллас” – “Сент-Луис” (1:5): “Блюз” упрочили лидерство

Николай ПисаревНет комментариев
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Колтон Парайко

В сражении лидеров Центрального дивизиона “Сент-Луис” (35-17-10) не оставил шансов “Далласу” (35-20-6) и оторвался от преследователя на два очка. “Блюз” повели со счетом 4:0 к пятой минуте второго периода, четыре раза поразив ворота Бена Бишопа с 13 бросков. Заменивший его Антон Худобин пропустил одну шайбу с 10 бросков.Самым результативным игроком “Блюз” стал защитник Колтон Парайко, забивший гол и сделавший две передачи. А вратарь Джейк Аллен не дотянул до шатаута 3:33, пропустив в конце третьего периода от Джейми Олексиака. Также на этом прервалась сухая серия “Сент-Луиса” из 178 минут и 38 секунд, длившаяся с третьего периода воскресной игры с “Нэшвиллом”.Также по голу и передаче у “Блюз” на счету Джейдена Шварца и Джордана Киру. Для “Далласа” поражение в основное время стало первым за семь матчей.

Источник: nhl.ru
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