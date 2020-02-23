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Хоккей

Женская сборная Украины в овертайме уступает сборной Турции

Николай ПисаревНет комментариев
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Как ни настраивали тренеры наших девушек – полностью избавиться от стартового волнения им не удалось. Как следствие – 8 минут в меньшинстве и 0:2 после первого периода в пользу турчанок.

Рисунок и характер игры зеркально изменились во второй 20-и минутке. Теперь уже хоккеистки из Турции половина периода провели в штрафном боксе, чем сумели воспользоваться Татьяна Чижова и Юлия Добровольская, которые по очереди огорчили вратаря соперниц и сравняли счет. А в завершении второго периода, украинки могли дважды выходить вперед, но обе шайбы не были засчитаны судьями.

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В третьем отрезке матча соседки по черноморскому бассейну играли очень осторожно, стараясь, в первую очередь, не пропустить. Долгий перелет, акклиматизация и разница во времени – дались в значение. Обе сборные «подсели» и довели игры до овертайма, где судьба улыбнулась сборной Турции.

Наша сборная начинает турнир с первого зачетного балла и продолжает готовиться к следующим четырем играм.

Украина – Турция 2:3ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Украина: Козачук Наталья, (Ткаченко Виктория). Чижова Татьяна -Майфельд Ангелина, Кобчук Марина -Ткаченко Татьяна, Вансович Елена – Лаломова Виктория, Забарная Анна – Макаренко Надежда, Громова Мария.
Источник: сайт Федерация хоккея Украины

Источник: uhl.ua
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