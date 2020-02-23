“Калгари” – “Бостон” (3:4): быстро запрягли, медленно ехали

Брэд Маршан

“Бостон” пропустил два гола за первые две с половиной минуты матча, но смог отыграться и одержать пятую победу подряд. За первые 13 минут первого периода команды забили по три гола, а решающую шайбу на первой минуте второго периода забросил Брэд Маршан. В последних 12 матчах “Брюинз” (39-11-12) одержали 11 побед и возглавляют Атлантический дивизион и общую таблицу лиги, на пять очков опережая “Тампу”.

Брэд Маршанд догнал Кэма Нили в рейтинге Бостона по победным голам за клуб pic.twitter.com/jrvU4ahSRh — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020

Худшие клубы по пропущенным голам (в среднем за матч) начиная с 18 января 2020 pic.twitter.com/Aw8Q9AwjeJ — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020

В составе “Калгари” (31-25-6) дублем отметился Микаэль Бэклунд, а Кэм Тэлбо сделал 19 сэйвов. “Флэймз” потерпели второе поражение в трех последних матчах.

Калгари, трижды огорчив Ярослава Халака в дебюте (3:23) матча, попал в рейтинг самых быстрых 3 шайб с момента начала игры за последние 25 сезонов pic.twitter.com/Zy1bfmxsJ8 — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020

“Калгари” все свои голы забил к отметке 3:23 первого периода. Это стало рекордом “Флэймз” по самым быстрым трем голам с начала встречи. Предыдущий рекорд (3:29) был установлен 27 января 1986 года в матче с “Лос-Анджелесом”.

Все случаи, когда команда сумела одержать волевую победы после 3 пропущенных шайб на первых в начале (4 минуты) матча pic.twitter.com/R62EMZBwlg — NHL.RU (@nhlru) February 22, 2020