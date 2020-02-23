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“Калгари” – “Бостон” (3:4): быстро запрягли, медленно ехали

Николай ПисаревНет комментариев
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Брэд Маршан

“Бостон” пропустил два гола за первые две с половиной минуты матча, но смог отыграться и одержать пятую победу подряд. За первые 13 минут первого периода команды забили по три гола, а решающую шайбу на первой минуте второго периода забросил Брэд Маршан. В последних 12 матчах “Брюинз” (39-11-12) одержали 11 побед и возглавляют Атлантический дивизион и общую таблицу лиги, на пять очков опережая “Тампу”.

В составе “Калгари” (31-25-6) дублем отметился Микаэль Бэклунд, а Кэм Тэлбо сделал 19 сэйвов. “Флэймз” потерпели второе поражение в трех последних матчах.

“Калгари” все свои голы забил к отметке 3:23 первого периода. Это стало рекордом “Флэймз” по самым быстрым трем голам с начала встречи. Предыдущий рекорд (3:29) был установлен 27 января 1986 года в матче с “Лос-Анджелесом”.

Источник: nhl.ru
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