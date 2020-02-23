“Каролина” – “Рейнджерс” (2:5): “Нью-Йорк” все ближе к плей-офф

Мика Зибанежад

Гол и две передачи Мики Зибанежада помогли “Рейнджерс” (32-24-4) одержать шестую победу в последних семи матчах, а также в четвёртый раз подряд в сезоне переиграть “Каролину”. Также по голу и передаче у “Нью-Йорка” на счету Артемия Панарина и Райана Строма, а голкипер Игорь Шестёркин сделал 27 сэйвов и продлил личную победную серию до шести матчей. “Рейнджерс” сократили отставание от зоны плей-офф до пяти очков, а “Каролина” находится в четырёх баллах от них.

“Ребята играли с большими эмоциями, – сказал защитник “Рейнджерс” Брэйди Шей. – У нас было много энергии на протяжении всей встречи. По уровню мысли и исполнения нам удался очень качественный матч”.

Панарин забил сам, помог отличиться Есперу Фасту и перешагнул отметку в 400 очков в карьере. Для этого ему потребовалась 381 игра. Среди незадрафтованных игроков быстрее до этого рубежа добирались только Уэйн Гретцки (197), Петер Штясны (247), Бобби Орр (333), Джо Маллен (359) и Адам Оутс (378). Также Панарин стал всего пятым среди действующих игроков, за первые пять сезонов карьеры набравшим 400 очков. Также это Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

В 59 матчах этого сезона у Панарина 81 (31+50) очко, с которыми он догнал Макдэвида на четвертом месте в споре бомбардиров.

Шестеркин одержал восьмую победу в девяти встречах в НХЛ. Он стал всего третьим новичком в истории “Рейнджерс”, на счету которого была шестиматчевая победная серия.

“Он сейчас играет на кураже, – сказал о Шестеркине главный тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать. Когда твой голкипер играет вот так, то вся команда становится немного более уверенной в себе”.

В составе “Харрикейнз” (34-22-4) по шайбе забросили Брок Макгинн и Себастьян Ахо. А вратарь Петр Мразек сделал 31 сэйв. Андрей Свечников отметился одной передачей и продлил результативную серию до девяти игр, ставшую рекордной в его карьере.