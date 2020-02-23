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Хоккей

“Коламбус”- “Филадельфия” (3:4 ОТ): “Флайерз” уходят в отрыв

Николай ПисаревНет комментариев
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Кевин Хэйз и Иван Проворов

Гол Кевина Хэйза за минуту до конца овертайма позволил “Филадельфии” (34-20-7) в четвертый раз в сезоне взять верх над “Коламбусом” и укрепиться на третьем месте Столичного дивизиона – в двух очках от “Блю Джекетс” (30-19-3), которые впервые с сезона 2015-16 уступили в седьмой игре подряд (0-3-4).

“Если мы будем играть правильно, то будет очень интересно, – сказал Хэйз. – В последних двух матчах нам это удавалось. Две-три недели назад мы боролись за место в зоне “уайлд-кард”, а сейчас уже сражаемся за преимущество домашнего льда”.

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“Коламбус” по ходу встречи вел 2:0 и 3:1, но “Флайерз” отыгрались ко второму перерыву, а в третьем периоде голов забито не было. В составе “Блю Джекетс” по шайбе забросили Оливер Бьоркстранд, Ник Фолиньо (броском между ног в своем 900-м матче) и Стефан Матто, отличившийся в НХЛ впервые с 4 декабря 2015 года.

У “Флайерз” также забивали Трэвис Конекни, Николя Обе-Кубель и Клод Жиру. За время семиматчевой результативной серии Жиру забил четыре гола и сделал восемь передач.

Источник: nhl.ru
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