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Матчи регулярного чемпионата 23 февраря 2020 года (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Евгений Малкин против Брейдена Холтби

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 23 февраля (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Питтсбург Пингвинз” (20:00)
“Баффало Сэйбрз” – “Виннипег Джетс” (23:00)
“Даллас Старз” – “Чикаго Блэкхокс” (23:00)
“Нью-Йорк Айлендерс” – “Сан-Хосе Шаркс” (01:00)
“Детройт Ред Уингз” – “Калгари Флэймз” (03:00)
“Миннесота Уайлд” – “Сент-Луис Блюз” (03:30)
“Анахайм Дакс” – “Вегас Голден Найтс” (06:00)
“Лос-Анджелес Кингз” – “Эдмонтон Ойлерз” (06:00)

“Вашингтон” – “Питтсбург” (20:00 мск): битва за лидерство в дивизионе

“Вашингтон” и “Питтсбург” встретятся в “Европейском матче недели” (20:00 мск, “Яндекс.Эфир”) и сразятся за лидерство в Столичном дивизионе. Сейчас в активе команд по 80 очков, но “Пингвинз” провели на один матч меньше.

В субботу “Кэпиталз” (37-18-6) уступили “Нью-Джерси” (2:3) и потерпели четвертое поражение подряд (0-3-1). Александр Овечкин забросил одну из шайб и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 голов. Овечкин забросил 700-ю шайбу в своем 1144-м матче в карьере и присоединился к элитному клубу снайперов: Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

“Хорошая компания, – сказал в субботу Овечкин, забивший 42-й гол в сезоне. – Когда приближаешься к такой цифре, начинаешь больше думать о том, когда же это произойдет. Но даже если бы я не забил сегодня, нам все равно остается еще около 20 матчей, за которые уж один-то гол я бы как-нибудь осилил. Клуб-700 – довольно хорошая компания, и я рад в ней оказаться. Но сейчас нам нужно фокусироваться на других вещах, на важных очках, и на завтрашнем важном матче (против “Пингвинз”)”.

“Питтсбург” (37-17-6) в субботу уступил “Баффало” (2:5) и проиграл во второй раз подряд впервые с конца ноября. Дублем в том матче отметился Евгений Малкин, который в седьмой раз подряд и в 12-й за карьеру достиг отметки в 20 голов за сезон. Сидни Кросби остался без очков во второй игре подряд впервые после того, как вернулся в строй после травмы.

“Мы не были готовы, – сказал Малкин после поражения. – В последних матчах 10 мы играли не лучшим образом. Одни и те же ошибки… Это неправильно. Осталось 20 (“Питтсбургу” – 22) матчей, сейчас все сражаются за плей-офф”.

“Я расстроен и обеспокоен, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан после поражения от “Сэйбрз”. – Мы говорим правильные вещи, но наши действия должны следовать за словами. Мы вышли на игру в первом периоде и стали действовать очень рискованно. В этой лиге нельзя одержать победу, играя вот так”.

В воскресенье “Вашингтон” и “Питтсбург” сыграют в этом чемпионате во второй раз. Первый матч в столице США 2 февраля закончился победой “Пингвинз” со счетом 4:3. Команды проведут еще два очных матча в нынешнем регулярном чемпионате, 7 и 22 марта, оба поединка пройдут в Питтсбурге.

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“Это будет важная игра для нас, да и для обеих команд, – отметил в субботу Малкин, говоря про предстоящую встречу с “Вашингтоном”. – Мы должны быть готовы к битве. Это будет ранняя и интересная игра, к которой нужно подойти во всеоружии. Нам нравится играть друг против друга, мы ненавидим друг друга, не могу дождаться этой встречи”.

“Анахайм” – “Вегас” (06:00): победная серия “Голден Найтс”

“Вегас” (33-22-8) в субботу обыграл “Флориду” (5:3), впервые в сезоне одержал пятую победу подряд и остался на первой позиции Тихоокеанского дивизиона. “Голден Найтс” на два очка опережают “Ванкувер”, но провели на две встречи больше. В воскресенье “Вегас” проведет третий поединок за четыре дня и попробует одержать 10-ю победу при новом главном тренере Питере Дебуре (сейчас 9-3-2).

“Анахайм” (24-30-7) в пятницу уступил “Колорадо” (0:1), проиграл в третий раз подряд и потерпел шестое поражение в последних восьми матчах (2-4-2). Три предыдущие домашние встречи “Дакс” проиграли с общим счетом 1:11. В нынешнем сезоне “Анахайм” уступил “Вегасу” дважды в трех встречах.

“Баффало” – “Виннипег” (23:00): “Джетс” сражаются за плей-офф

“Виннипег” (32-26-5) в субботу уступил “Филадельфии” (2:4) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. “Джетс” занимают место первой “уайлд-кард” Западной конференции и на одно очко отстают от идущей впереди “Аризоны” при двух играх в запасе. В воскресенье команда проведет третий поединок в рамках четырехматчевого турне.

“Баффало” (28-25-8) в субботу обыграл “Питтсбург” (5:2) и одержал четвертую победу в последних пяти матчах. Во встрече с “Пингвинз” 22-матчевую голевую серию прервал Джефф Скиннер. “Баффало” занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и на восемь очков отстает от “Торонто”, который идет третьим.

“Даллас” – “Чикаго” (23:00): “Старз” отстают от лидеров

“Даллас” (35-20-6) в пятницу проиграл в важном матче “Сент-Луису” (1:5) и потерпел первое поражение в основное время за семь матчей (5-1-1). Для “Старз” воскресная встреча станет третьей в рамках трехматчевой домашней серии. С 76 очками “Даллас” занимает третье место в Центральном дивизионе и в борьбе за лидерство на четыре балла отстает от “Блюз” при одной игре в запасе. На втором месте идет “Колорадо”, который опережает “Старз” на три балла при одинаковом количестве проведенных матчей.

“Мы можем играть намного лучше, чем делали это сегодня вечером. И мы это знаем, – сказал тренер “Далласа” Рик Боунесс после поражения от “Сент-Луиса”. – Мы провели плохой матч, и вина в этом лежит на всех. Не собираюсь указывать пальцем на одного или двух человек, потому что проблема была во всей команде и тренерском штабе”.

“Чикаго” (27-26-8) в пятницу обыграл “Нэшвилл” (2:1 ОТ) и одержал первую победу за три матча. “Блэкхокс” занимают последнее седьмое место в Центральном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на семь очков. При этом относительно “Виннипега” у “Чикаго” есть две игры в запасе. В воскресенье матч по личным причинам пропустит защитник “Блэкхокс” Эрик Густафссон.

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“Детройт” – “Калгари” (03:00): “Флэймз” вне зоны плей-офф

“Калгари” (31-25-6) в пятницу уступил “Бостону” (3:4) и потерпел второе поражение в трех последних матчах. При этом все свои голы “Флэймз” забили к отметке 3:23 первого периода. Это стало рекордом клуба по самым быстрым трем голам с начала встречи. Предыдущий рекорд (3:29) был установлен 27 января 1986 года в матче с “Лос-Анджелесом”. С 68 очками “Калгари” занимает 10-е место в Западной конференции и отстает от “Виннипега” на одно очко при одной игре в запасе.

В воскресенье “Флэймз” начнут пятиматчевое турне. По ходу него в состав клуба должен вернуться защитник Марк Джиордано. Он пропустил восемь игр из-за растяжения подколенного сухожилия, которое он получил 4 февраля в матче против “Сан-Хосе”.

“Мы не стали бы брать его в поездку, если знали, что он не сможет играть, – сказал генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг. – Что касается лечения, то будем этим заниматься на выезде. … Я не тороплюсь, просто никто не знает, что случится. Но мы точно движемся в правильном направлении”.

“Детройт” (15-44-4) в пятницу уступил “Айлендерс” (1:4) и потерпел пятое поражение в шести встречах. В последних 18 матчах “Ред Уингз” сыграли 3-14-1 и первыми в лиге лишились даже математических шансов на выход в плей-офф. Команде осталось провести 19 игр, а отставание от зоны плей-офф составляет 40 очков.

В единственном очном матче в этом сезоне в октябре “Калгари” победил “Детройт” со счетом 5:1.

“Миннесота” – “Сент-Луис” (03:30): “Блюз” могут упрочить лидерство

В пятницу в сражении лидеров Центрального дивизиона “Сент-Луис” (35-17-10) не оставил шансов “Далласу” (5:1) и оторвался от преследователя на четыре очка. “Блюз” после неудачного отрезка 2-7-3 одержали три победы подряд с общим счетом 9:1, перебросав в сумме соперников 108-50. “Сент-Луис” лидирует в Западной конференции и на одно очко опережает идущий следом “Колорадо”, у которого есть игра в запасе.

В пятницу в составе “Блюз” не было капитана Алекса Пьетранджело и форварда Тайлера Бозака. Первый должен вернуться в строй в воскресенье.

“Миннесота” (29-24-7) в пятницу одержала волевую победу над “Эдмонтоном” (5:3), выиграла во второй раз подряд и на расстояние четырех очков приблизилась к зоне плей-офф. При этом относительно “Виннипега”, занимающего место второй “уайлд-кард”, у “Уайлд” есть три игры в запасе. В последних 14 встречах “Миннесота”, которая в этом сезоне дважды проиграла “Блюз”, одержала девять побед (9-4-1).

“Айлендерс” – “Сан-Хосе” (01:00): “Нью-Йорк” возвращается

“Айлендерс” (34-20-6) в пятницу обыграли “Детройт” (4:1) и прервали серию из четырех поражений. Перед этим за четыре матча, проведенные в гостях, “Нью-Йорк” забил всего два гола. В поединке с “Ред Уингз” Джордан Эберле в третий раз в карьере оформил хет-трик, а Семен Варламов сделал 21 сэйв.

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“Варламов был великолепен, – сказал Эберле после встречи. – Он давал нам шанс в каждом матче в гостях, и сегодняшний не был исключением. На его счету несколько крутых сэйвов. Было несколько моментов, когда мы проваливались в своей зоне, но он нас спасал”.

“Шаркс” (26-31-4) в субботу уступили “Рейнджерс” (2:3) и потерпели третье поражение подряд. С 56 очками “Сан-Хосе” занимает 13-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 13 баллов. В нынешнем сезоне команды встречались 23 ноября. Тогда Сан-Хосе” выиграл на своем льду в овертайме со счетом 2:1.

“Лос-Анджелес” – “Эдмонтон” (06:00): “Ойлерз” ждут капитана

“Эдмонтон” (32-22-7) в пятницу уступил “Миннесоте” (3:5) и проиграл во второй раз подряд. С 71 очком “Ойлерз” занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе и отстают от лидирующего “Вегаса” на три очка при двух матчах в запасе. Леон Драйзайтль с 97 (35+62) очками продолжает уверенно лидировать в бомбардирском зачете.

В скором времени к команде должен присоединиться ее лидер Коннор Макдэвид, который пропустил шесть последних игр из-за травмы четырехглавой мышцы левой ноги. Он получил ее 8 февраля во встрече с “Нэшвиллом”. Без Макдэвида “Эдмонтон” сыграл 3-2-1.

“Посмотрим. Я много катаюсь, с ногой все довольно хорошо, – сказал Макдэвид после тренировки в субботу. – Хочется, чтобы ничего не болело. Надо восстановиться на 100% или, по крайней мере, подойти как можно ближе к этому показателю. Я работаю над этим и чувствую себя хорошо. Никто не хочет смотреть со стороны, как играет твоя команда. Вчерашний матч не стал исключением. Очень обидно, когда понимаешь, что вот-вот вернешься в состав, но все равно приходится сидеть на трибунах. Очень хочется выйти на лед, чтобы помочь ребятам. Тяжелое чувство”.

Сейчас в составе “Эдмонтона” нет шести игроков основного состава. Помимо Макдэвида не играют нападающие Зак Кассиан (дисквалификация), Джеймс Нил (травма ступни), Юаким Нюгард (травма руки), защитники Крис Расселл (сотрясение мозга) и Оскар Клефбом (плечо).

“Решение примем утром, но он рвется в бой, – сказал в субботу тренер Дэйв Типпетт, отвечая на вопрос, будет ли Макдэвид играть в воскресенье. – Утром мы узнаем, что скажут врачи. Поговорите с ним. Он шесть матчей пропустил и теперь очень хочет внести свою лепту. Тут речь не идет об индивидуальных показателях, он хочет помочь команде набрать больше очков, что поможет нам в борьбе за места в турнирной таблице”.

В субботу “Лос-Анджелес” (22-34-6) уступил “Колорадо” (1:2) и потерпел второе поражение за три матча. С 50 очками “Кингз” занимают последнее место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 19 очков.

Источник: nhl.ru
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