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Хоккей

“Нью-Джерси” – “Сан-Хосе” (2:1): победный гол Суббана

Николай ПисаревНет комментариев
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Йеспер Братт

Гол Пи-Кея Суббана в большинстве принес “Нью-Джерси” (23-27-10) шестую победу за последние 12 матчей (6-3-3). А для вратаря Маккензи Блэквуда, сделавшего 36 сэйвов, победа стала пятой подряд. За время этой серии он пропустил пять шайб, а в последних семи матчах в старте сыграл 6-0-1. Также у “Девилз” голом отметился Йеспер Братт, а Никита Гусев дважды ассистировал партнерам.

Единственный гол “Сан-Хосе” в первом периоде забил защитник Тим Хид, для которого он стал первым в сезоне. До этого матча “Шаркс” (26-30-4) выиграли четыре матча из шести. В воротах сыграл Мартин Джонс, сделавший 23 сэйва. “Акулы” играли без четырех своих самых результативных игроков: защитника Эрика Карлссона, а также форвардов Логана Кутюра, Томаша Хертла и Эвандера Кейна (дисквалификация).

Источник: nhl.ru
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