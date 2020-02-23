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Хоккей

“Рейнджерс” – “Сан-Хосе” (3:2): Шестеркин снова победил

Николай ПисаревНет комментариев
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Игорь Шестеркин

44 сэйва Игоря Шестеркина, два гола Еспера Фаста и две передачи Артемия Панарина позволили “Рейнджерс” (33-24-4) одержать седьмую победу в восьми последних матчах и на расстояние четырех очков приблизиться к зоне плей-офф. Панарин продлил результативную серию до девяти матчей, а Шестеркин выиграл в седьмой раз подряд. В последних семи стартах он в среднем пропускал по 2,03 гола и отразил 94,5 процента бросков.

“Чувствую себя прекрасно, – сказал Шестеркин. – Мне нравится, когда по моим воротам много бросают. Но вообще число бросков неважно. Надо быть готовым всегда и помогать команде побеждать”.

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Согласно NHL Stats and Information, россиянин стал первым вратарем с тех пор, как лига в сезоне 1955-56 начала считать броски, сделавшим не менее 40 сэйвов в четырех из первых 10 матчей в лиге, а также одержавшим в них победы.

Оба гола “Шаркс” (26-31-4) забил Джо Торнтон, а Аарон Делл отразил 30 бросков. Для “Сан-Хосе” поражение стало третьим подряд. В первом периоде “Акулы” перебросали соперника со счетом 22-3, но счет к первому перерыву был 1:1.

Источник: nhl.ru
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