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Хоккей

В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 22 февраля, в Fedoriv Hub Украинская хоккейная лига совместно с ТМ Parimatch провели вторую встречу в рамках UHL Business Club для компаний партнеров УХЛ. Партнёром мероприятия выступил бренд «Моршинская», а само собрание посетило более 60 участников.

Спикерами мероприятия стали:
  • Алексей Брага – исполнительный директор Украинской хоккейной лиги;
  • Владимир Кобец – креативный директор маркетингового агентства Digital Chain (DC);
  • Светлана Рыбакова – директор по маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ);
  • Степан Шульга – Head of Esports Parimatch”
  • Николай Матросов – ведущий, телеканал “Прямой””
  • Денис Сапрыкин – CEO & Co-founder SportBank

    • В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

    В рамках встречи уже традиционно состоялась дискуссионная панель «Взаимодействие между видами спорта и популяризация спортивных событий», в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.

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    Один из спикеров дискуссионной панели ведущий телеканала «Прямой» Николай Матросов рассказал о том, насколько современные СМИ влияют на развитие спорта в Украине:

    Мы поддерживаем все виды спорта и рады способствовать развитию спорта в Украине. С УХЛ мы работаем не так давно, но уже достигли достаточно хороших результатов.


    Я вообще считаю, что СМИ должны поддерживать отечественный спорт, чтобы он рос и уходил в массы.

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    В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

    Самой обсуждаемой темой панели стала популяризация спортивных событий в Украине и прямая работа с болельщиками, а также работа с наполняемостью трибун на матчах и поддержки постоянной связи со спортивной аудиторией.

    В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

    Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага рассказал о традиции проведения UHL Business Club, а также рассказал о философии проекта:

    —Мы хотим создать платформу для обмена опытом среди спортивных менеджеров и функционеров. Именно поэтому мы выбрали такой метод взаимоотношений с нашими партнерами. Отмечу, что это уже вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club. Мы поменяли локацию, однако формат встречи остался неизменным.

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    Дальше, мы также будем приглашать различных людей с интересными кейсами, чтобы обсуждать не только хоккей, но и коллаборацию с другими видами спорта. Ну и главная наша цель – это общение. Нам нужно больше общаться, чтобы вместе создавать что-то новое.

    В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

    В Киеве состоялась вторая встреча в рамках проекта UHL Business Club для компаний-партнеров УХЛ

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    Источник: uhl.ua
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