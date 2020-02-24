“Ойлерз” хотят сохранить выбор в первом раунде

Коннор Макдэвид

У “Эдмонтона” есть шанс во второй раз за последние 14 сезонов выйти в плей-офф Кубка Стэнли, но это не значит, что команда готова жертвовать выбором в первом раунде драфта-2020 перед дедлайном обменов.

“Мы всё ещё создаем команду и растём, – сказал генеральный менеджер Кен Холланд. – Я говорю это при всём уважении ко всей лиге. Конкуренция сейчас очень высока и добыть преимущество над конкурентами крайне трудно. С одной стороны, я смотрю на три-пять лет вперёд, а с другой – на дедлайн обменов и стараюсь добиться баланса, поженив вместе всю информацию, мысли тренера, скаутов и собственные инстинкты. Я надеюсь, что мы сможем бороться за место в плей-офф на более постоянной основе. Нельзя в каждый дедлайн обменов быть основным игроком, ну разве только если речь идёт не об основных активах. Нельзя обменивать выборы в первом раунде драфта каждый год”.

“Ойлерз” (32-22-7) занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, на одно очко отставая от “Ванкувер Кэнакс” и на три от “Вегас Голден Найтс”, а также на один балл опережая “Аризону Койотиз”.

Холланду предстоит собрать трудный пазл, который стал ещё сложнее из-за травм ведущих игроков.

Коннор Макдэвид, с 81 (30+51) очком занимающий пятое место в лиге, пропустил шесть матчей из-за травмы четырёхглавой мышцы бедра, но может вернуться в состав в воскресенье в игре против “Лос-Анджелес Кингз”. Нападающий Джеймс Нил не играет с 30 января из-за повреждения лодыжки, а защитник Оскар Клефбом пропустит ещё не менее 10 дней после операции на плече, перенесённой 18 февраля. Нападающий Зак Кэссиан был дисквалифицирован на семь матчей 14 февраля за удар коньком в матче с “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Он сможет вернуться в состав 29 февраля.

Холланд, работающий в должности генменеджера “Эдмонтона” первый год, сказал, что может сделать одно исключение для выбора в первом раунде драфта.

“Наверное, я могу рассмотреть игрока, у которого не заканчивается контракт, и тогда в следующем году буду вести себя на рынке тихо, – сказал он. – У нас в системе клуба есть молодёжь, которая рвется на передние рубежи и пытается заявить о себе. В общем, я бы мог рассмотреть обмен выбора в первом раунде драфта за правильного игрока, контракт которого не заканчивается летом. Отдал бы я первый выбор за игрока в аренду? Не сейчас”.

– После того, как 7 мая 2019 года вы подписали пятилетний контракт, то говорили о долгосрочном плане развития “Ойлерз”. Изменилось ли что-то в вашей стратегии, учитывая, что в этом сезоне команда превзошла ожидания многих?

– Я наделся, что на 1 марта мы будем находиться в борьбе за плей-офф и мартовские матчи будут иметь значение. Мы начали сезон 7-2-1, обеспечив себе небольшую подушку безопасности на случай, если дела пойдут хуже потом. Мы сыграли 12-4-3, но из-за двухматчевой дисквалификации потеряли Кассиана, и сейчас он снова пропускает матчи из-за ещё одного наказания. Теперь шесть матчей пропустил Коннор, затем мы потеряли Нила, а потом проснулись одним утром и узнали, что Клефбом пропустит от двух до трёх недель. Мы идём в неизвестность. А сейчас смотрим и оцениваем. Ты либо потерпишь крах, либо добьешься успеха. За последние пару недель молодёжь выросла, а я подхожу к дедлайну с необходимостью принять некоторые решения. Мы боремся за лидерство в дивизионе, но в то же время лишь на несколько очков опережаем тех, кто находится вне зоны плей-офф. Хотел ли бы я в принципе сделать что-то до понедельника? Хотел бы. Я буду расстроен, если мне не удастся сделать совсем ничего. Насколько громкой будет сделка? Зависит от цены и доступных игроков.

– С тех пор, как вы стали работать в “Эдмонтоне”, то говорили о необходимости терпения. Но сейчас говорите, что хотите действовать. Насколько тяжело преодолеть эту черту?

– Я вообще считаю себя терпеливым человеком. Лига очень сложная. Я заключал сделки в “Детройте” (в качестве генерального менеджера “Ред Уингз”), и мы проигрывали в первом раунде. Также я заключал небольшие сделки вроде обмена Джейми Макуна за пять минут до дедлайна на выбор в четвёртом раунде драфта. И он стал играть во второй паре защитников с Бобом Роузом, и в 1998 году мы выиграли Кубок. Я понимаю, что могу заключить сделку, которая не приведёт ни к какому результату. Но если ты её заключил, то у неё есть потенциал оказать какое-то влияние и даже большее, чем ты думаешь. Я также понимаю, оглядываясь назад, что некоторые выборы на драфте, которые я отдал, превратились в настоящих игроков для других команд НХЛ. Когда ты расплачиваешься будущим, оно рано или поздно становится настоящим. Иногда эти выборы оборачиваются пустышкой, но иногда становятся игроками, которых ты бы хотел иметь в своей команде. Поэтому надо все взвешивать. На одной чаше весов – сегодняшний день, на другой – будущее. Но я также понимаю, что в какой-то момент в будущем… Понимаете, я обменял три выбора в первых раундах драфта за Криса Челиоса, и мы не выиграли Кубок в 1999 году, но сделали это в 2002-м, и он занял второе место в голосовании на “Норрис Трофи”. И мы бы не одержали эту победу, если бы не заплатили ту цену. Вопрос в том, когда настанет время – сейчас или позже? Примерно такие внутренние дискуссии нам предстоят до понедельника.

– Как вы оцениваете прогресс нападающего Леона Драйзайтля в этом сезоне?

– Год назад он забил 50 голов и набрал 105 очков. Он стал первым игроком за шесть сезонов, которому удалось одновременно забить 50 голов и набрать больше 100 очков. Всякий раз, когда тебе удается сделать что-то, что не удавалось никому за шесть лет, это особенное достижение. Так что, приходя сюда, я понимал каким особенным игроком он является. И принимайте во внимание, что ему 24 года. Коннору при этом – 23, они ещё очень молоды. Павел Дацюк и Хенрик Зеттерберг великолепно играли на протяжении 10 лет. Они стали Дацюком и Зеттербергом, которых мы знаем, в 25-26 лет. В начале карьеры они были игроками третьего и второго звеньев. На сегодняшний день Леон лидирует в лиге с 97 очками, и ему осталось сыграть ещё 21 матч. Он превращается в суперзвезду. Сначала речь только о голах, передачах, очках, минутах, но потом ты начинаешь видеть и другие вещи. Например, как он заботится о команде в отсутствие Коннора. Когда Коннор выбывает, ответственность Леона становится больше, и он расцветает в этих условиях. На протяжении 60 матчей я наблюдаю за игроком, который продолжает выводить свою игру на новый уровень. И я смотрю на его возраст. У них обоих большой потенциал для роста.

– У вас большой опыт работы в дедлайн. Как вы думаете, что случится в этом сезоне?

– Я думаю, что вы увидите то, что видели на протяжении последней недели. Обменов уровня “вау”, думаю, будет три или четыре. На самом дне таблицы находится только одна команда. А из тех трёх или четырёх сделок несколько не окажут ожидаемого влияния. Но если ты этого не сделаешь, кто знает, что произойдёт? История говорит, что в последний день обмена происходит от 15 до 25 сделок. До понедельника я ожидаю от 10 до 20 сделок. И три или четыре из них будут довольно крупными. По крайней мере, именно об этом мне говорит опыт.