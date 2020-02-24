Прилетела, откуда не ждали: шайба из нейтральной зоны от защитника МХК «Динамо»

Чем ближе к розыгрышу плей-офф, тем ярче становится борьба между командами за места в турнирной таблице и тем неожиданнее становятся результаты поединков. Вот например, в матче 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч МХК«Динамо», считаясь аутсайдером встречи, уверенно обыграл«Ледяных Волков», отправив в ворота противника 4 шайбы.

Окрасой матча стала любопытная шайба от защитника харьковчан (и экс-игрока«Ледяных Волков»)Руслана Лисина,который забросил в воротаМаксима Дувес нейтральной зоны:

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