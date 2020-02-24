“Вашингтон” – “Питтсбург” (5:3): “Кэпиталз” вышли в лидеры

Сидни Кросби

“Кэпиталз” после двух периодов проигрывали 1:2, но в третьем забили четыре раза и вышли на единоличное первое место Столичного дивизиона. Решающую шайбу на 11-й минуте забросил Ти-Джей Оши, отличившийся менее чем через две минуты после того, как Евгений Малкин после красивого прохода сделал счет 3:3.

“Вашингтон” (38-18-6) не допустил пятого подряд поражения и на два очка опережает “Пингвинз”.

“Нам нужна была эта победа, – сказал нападающий “Кэпиталз” Карл Хагелин, равнее выступавший за “Питтсбург” и отметившийся двумя голами, в том числе своим 100-м в НХЛ. – В третьем периоде мы показали характер”.

Также у “Кэпиталз” по шайбе забросили Якуб Врана и Том Уилсон, а Брэйден Холтби сделал 33 сэйва.

“Мы сохраняли спокойствие, – сказал Александр Овечкин, оставшийся без очков, но применивший пять силовых приемов. – Мы знали, что играем в крепкий хоккей. Да, они забили два быстрых гола (во втором периоде). Но нам просто надо было не паниковать. Хагги забил важный гол, благодаря чему мы вышли вперед. И потом мы знали, что если будем играть так же, то добьемся результата”.

“Питтсбург” (37-18-6) потерпел третье подряд поражение. Голами у “Пингвинз” также отметились Патрик Хорнквист и Сидни Кросби, а Мэтт Мюррей сделал 18 сэйвов.

“Считаю, что мы играли хорошо, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Это был один из лучших матчей за последнее время. У нас было много очень хороших моментов”.

Защитник “Вашингтона” Джон Карлсон набрал 475-е очко в НХЛ и стал самым результативным игроком в истории клуба, оставив позади Калле Юханссона.

После матча “Кэпиталз” объявили о приобретении из “Монреаля” Ильи Ковальчука в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2020.