Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

22 февраля, вFedoriv Hub Украинская хоккейная лигасовместно сТМ Parimatchпровели вторую встречу в рамкахUHL Business Clubдля компаний партнеров УХЛ.
В рамках встречи уже традиционно состоялась дискуссионная панель«Взаимодействие между видами спорта и популяризация спортивных событий»,в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.