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Хоккей

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Николай ПисаревНет комментариев
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22 февраля, вFedoriv Hub Украинская хоккейная лигасовместно сТМ Parimatchпровели вторую встречу в рамкахUHL Business Clubдля компаний партнеров УХЛ.

В рамках встречи уже традиционно состоялась дискуссионная панель«Взаимодействие между видами спорта и популяризация спортивных событий»,в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.

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Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Спикеры и участники мероприятия после открытияUHL Business Clubв своих социальных сетях поделились своими эмоциями:

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

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Источник: uhl.ua
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