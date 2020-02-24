Впечатления участников и спикеров после второй встречи в рамках проекта UHL Business Club

22 февраля, вFedoriv Hub Украинская хоккейная лигасовместно сТМ Parimatchпровели вторую встречу в рамкахUHL Business Clubдля компаний партнеров УХЛ.

В рамках встречи уже традиционно состоялась дискуссионная панель«Взаимодействие между видами спорта и популяризация спортивных событий»,в ходе которой спикеры обсудили новые подходы к развитию и популяризации спорта в Украине на примерах успешных мировых и европейских кейсов, а также поделились своим мнением о том, как собирать полные трибуны на матчах и работать со своими коллегами из других спортивных организаций.

Спикеры и участники мероприятия после открытияUHL Business Clubв своих социальных сетях поделились своими эмоциями:

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