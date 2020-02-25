“Айлендерс” – “Сан-Хосе” (4:1): дубль Ли, 29 сэйвов Варламова

Два гола Андерса Ли и надежная игра Семена Варламова, сделавшего 29 сэйвов, позволили “Айлендерс” (35-20-6) на расстояние одного очка приблизиться к третьему месту Столичного дивизиона, где располагается “Филадельфия”. Также “Нью-Йорк” на два очка опережает “Коламбус” и “Каролину”.
“В этой лиге ты идешь день за днем, минута за минутой, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Когда ты думаешь, что у тебя все под контролем, тебя тут же щелкают по носу. Нам нужно продолжать карабкаться, просто продолжать карабкаться”.