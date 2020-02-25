“Айлендерс” – “Сан-Хосе” (4:1): дубль Ли, 29 сэйвов Варламова

Мэттью Барзал и Андерс Ли

Два гола Андерса Ли и надежная игра Семена Варламова, сделавшего 29 сэйвов, позволили “Айлендерс” (35-20-6) на расстояние одного очка приблизиться к третьему месту Столичного дивизиона, где располагается “Филадельфия”. Также “Нью-Йорк” на два очка опережает “Коламбус” и “Каролину”.

“В этой лиге ты идешь день за днем, минута за минутой, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – Когда ты думаешь, что у тебя все под контролем, тебя тут же щелкают по носу. Нам нужно продолжать карабкаться, просто продолжать карабкаться”.

Единственный гол “Шаркс” (26-32-4) забил Дилан Гамбрелл, а Мартин Джонс сделал 22 сэйва. Для “Сан-Хосе” поражение стало четвертым подряд.

Для Варламова матч в старте стал пятым подряд, и хотя в них он одержал только две победы, его процент отраженных бросков за этот период составил впечатляющие 94,9.