«Донбасс 2009» отправляется в Кременчуг

В среду и четверг, 26 и 27 февраля, на льду арены «Айсберг» в Кременчуге состоятся поединки шестого тура Приднепровской хоккейной лиги среди команд спортсменов 2009 года рождения. В туре примут участие:
«Донбасс 2009» Донецк
«Кременчук» Кременчуг
«Союз» Харьков
«Шершни» Богуслав
Расписание матчей
26 февраля
14:15. «Кременчук» – «Союз»
15:45. «Шершни» – «Донбасс 2009»
18:30. «Союз» – «Шершни»
20:00. «Донбасс 2009» – «Кременчук»
27 февраля
08:00. «Шершни» – «Кременчук»
09:30. «Донбасс 2009» – «Союз»
12:15. «Кременчук» – «Донбасс 2009»
13:45. «Союз» – «Шершни»
Источник: сайт ХК «Донбасс»
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