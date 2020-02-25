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Хоккей

«Донбасс 2009» отправляется в Кременчуг

Николай ПисаревНет комментариев
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В среду и четверг, 26 и 27 февраля, на льду арены «Айсберг» в Кременчуге состоятся поединки шестого тура Приднепровской хоккейной лиги среди команд спортсменов 2009 года рождения. В туре примут участие:

«Донбасс 2009» Донецк

«Кременчук» Кременчуг

«Союз» Харьков

«Шершни» Богуслав

Расписание матчей


26 февраля

14:15. «Кременчук» – «Союз»
15:45. «Шершни» – «Донбасс 2009»
18:30. «Союз» – «Шершни»
20:00. «Донбасс 2009» – «Кременчук»

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27 февраля


08:00. «Шершни» – «Кременчук»
09:30. «Донбасс 2009» – «Союз»
12:15. «Кременчук» – «Донбасс 2009»
13:45. «Союз» – «Шершни»

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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