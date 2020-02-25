«Донбасс 2009» отправляется в Кременчуг

В среду и четверг, 26 и 27 февраля, на льду арены «Айсберг» в Кременчуге состоятся поединки шестого тура Приднепровской хоккейной лиги среди команд спортсменов 2009 года рождения. В туре примут участие:

«Донбасс 2009» Донецк



«Кременчук» Кременчуг



«Союз» Харьков



«Шершни» Богуслав



Расписание матчей





26 февраля

14:15. «Кременчук» – «Союз»

15:45. «Шершни» – «Донбасс 2009»

18:30. «Союз» – «Шершни»

20:00. «Донбасс 2009» – «Кременчук»

27 февраля





08:00. «Шершни» – «Кременчук»

09:30. «Донбасс 2009» – «Союз»

12:15. «Кременчук» – «Донбасс 2009»

13:45. «Союз» – «Шершни»

Источник: сайт ХК «Донбасс»