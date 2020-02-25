“Колорадо” приобрел Наместникова из “Оттавы”

Владислав Наместников

Нападающий Владислав Наместников в понедельник был обменян из “Оттава Сенаторз” в “Колорадо Эвеланш” на выбор в четвертом раунде драфта-2021.

У Наместникова действует последний год двухлетнего контракта, который он подписал 1 июля 2018 года с “Нью-Йорк Рейнджерс”. После окончания этого сезона он может стать неограниченно свободным агентом.

7 октября 2019 года 27-летний нападающий был приобретен “Оттавой” из “Рейнджерс”. Всего в 56 матчах этого сезона на его счету 25 (13+12) очков.

Наместников был выбран “Тампа-Бэй Лайтнинг” под 27-м номером драфта-2011. Всего в 416 играх регулярных сезонов в его активе 183 (79+104) очка. В 29 матчах плей-офф Кубка Стэнли он набрал 4 (1+3) балла.

Экспресс-анализ: Еще одним россиянином в “Колорадо” стало больше. Зачем “Эвеланш” Наместников? Владислав – универсальный солдат, способный выполнять на льду любые функции – как быть третьим в мощной тройке атаки, так и отрабатывать в меньшинстве. У “Эвеланш” много травм (Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Назим Кадри, Колин Уилсон, Андре Бураковски), и в такой ситуации Наместников способен добавить команде глубины. Да еще и отдать за него пришлось совсем немного. Легкая сделка для Джо Сакика.