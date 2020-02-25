“Колорадо” приобрел Наместникова из “Оттавы”

Наместников был выбран “Тампа-Бэй Лайтнинг” под 27-м номером драфта-2011. Всего в 416 играх регулярных сезонов в его активе 183 (79+104) очка. В 29 матчах плей-офф Кубка Стэнли он набрал 4 (1+3) балла.
Экспресс-анализ: Еще одним россиянином в “Колорадо” стало больше. Зачем “Эвеланш” Наместников? Владислав – универсальный солдат, способный выполнять на льду любые функции – как быть третьим в мощной тройке атаки, так и отрабатывать в меньшинстве. У “Эвеланш” много травм (Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Назим Кадри, Колин Уилсон, Андре Бураковски), и в такой ситуации Наместников способен добавить команде глубины. Да еще и отдать за него пришлось совсем немного. Легкая сделка для Джо Сакика.