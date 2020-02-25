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Хоккей

Крайдер подписал контракт с “Рейнджерс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Крис Крайдер

Нападающий Крис Крайдер в понедельник подписал семилетний контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс”.

Финансовые условия сделки раскрыты не были.

У Крайдера действует последний год четырехлетнего контракта. 1 июля он мог стать неограниченно свободным агентом.

В 60 матчах чемпионата 28-летний нападающий набрал 45 (24+21) очков.

Крайдер был выбран “Рейнджерс” под 19-м номером драфта-2009. Всего в 520 играх в регулярных сезонах он набрал 316 (157+159) очков, а также 37 (23+14) баллов в 77 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Источник: nhl.ru
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