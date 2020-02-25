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Хоккей

“Миннесота” – “Сент-Луис” (1:4): четвертая подряд победа “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Иван Барбашев и Оскар Сундстрем

32 сэйва Джордана Биннингтона, 2 (1+1) очка Оскара Сундквиста и гол Ивана Барбашева в меньшинстве позволили “Сент-Луису” продлить победную серию до четырех матчей. За последние три матча в старте голкипер “Блюз” пропустил только одну шайбу с 64 бросков. “Сент-Луис” лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции, на три очка опережая “Колорадо”.

Единственный гол “Миннесоты” (29-25-7) забил Маркус Фолиньо, а Деван Дубник сделал 22 сэйва. “Уайлд” не смогли продлить победную серию до трех матчей и на пять очков отстают от зоны “уайлд-кард” в Западной конференции.

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“Не хочу звучать, как заядлый оптимист, но играли мы довольно неплохо, – сказал тренер “Миннесоты” Дин Эвасон. – У соперника очень сильная команда, а их вратарь сегодня был на высоте. Но у нас были шансы, моменты. Хотя в конечном счете свою работу мы не выполнили”.

Источник: nhl.ru
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