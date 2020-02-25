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Хоккей

“Оттава” обменяла Пажо в “Айлендерс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Жан-Габриэль Пажо

“Оттава Сенаторз” обменяла форварда Жана-Габриэля Пажо в “Нью-Йорк Айлендерс” на условный выбор в первом раунде драфта-2020, выбор во втором раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2022.

Если выбор в первом раунде драфта-2020 будет одним из первых трех, то “Сенаторз” получат выбор “Айлендерс” в первом раунде драфта-2021. Если “Нью-Йорк” выиграет Кубок Стэнли, “Оттава” получит выбор в третьем раунде драфта-2022.

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У Пажо действует последний год трехлетнего контракта, и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. В 60 матчах этого чемпионата на счету 27-летнего форварда 40 (24+16) очков. 24 гола – это его личный рекорд в НХЛ.

Экспресс-анализ: “Айлендерс” пришлось дорого заплатить за Пажо. Обычно на такие сделки идут, когда команда уверена, что сможет оставить игрока у себя и после 1 июля. В любом случае, Пажо был одним из самых интересных игроков на рынке и одним из лучших центральных. Это форвард широкого применения, способный помочь как в обороне, так и в атаке. Есть ощущение, что в защитные схемы Барри Тротца он впишется идеально. Ну а за ценой Лу Ламорелло никогда не стоял.

Источник: nhl.ru
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