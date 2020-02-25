Результаты поединков чемпионата Беларуси (видео)

В Экстралиге в группе 1 завершился очередной тур.





Неман – Динамо-Молодечно – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)



Шайбы: 1:0 – 02:29 Елисеенко (Левша, Савинов), 1:1 – 26:03 Н. Пышкайло (Журня, Спешилов), 1:2 – 30:27 Печур (Лисичкин, Боярчук), ГБ, 1:3 – 33:55 Амброжейчик (Г. Нестеров), 2:3 – 37:52 Бердников (Хильтунен, Туркин)

Металлург – Гомель – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)



Шайбы: 0:1 – 01:40 Ревенко (Качеловский, П. Воронов), 1:1 – 45:52 Ал. Михнов (Соломонов, Колосов), ГБ, 1:2 – 62:15 Хузеев (П. Воронов)

Юность – Шахтер – 5:4 ПБ (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)



Шайбы: 1:0 – 00:27 Парфеевец (Кулаков, Лопачук), 2:0 – 12:06 Пальчик (Цыганов, Кашкар), 2:1 – 16:24 Пуголовкин (Карабань, Борисов), 3:1 – 20:22 Мицкевич (Кулаков, Парфеевец), 3:2 – 25:44 Бовбель (Рядченко, Котеловский), 4:2 – 33:15 Кулаков (Лопачук, Парфеевец), 4:3 – 35:33 Крикуненко (Карабань),

4:4 – 59:40 Станкевич (Жидких, Боголейша), ГБ, 5:4 – 65:00 А. Степанов, ПБ.

Буллиты: Кашкар – 0:0. Крикуненко – 0:0. Лопачук – 0:0. Камбович – 0:0. А. Степанов – 1:0. Станкевич – 1:0. Кулаков – 2:0. Боголейша – 2:0.

Источник: сайт belarushockey.com