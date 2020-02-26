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Хоккей

“Анахайм” – “Эдмонтон” (4:3 ОТ): удачный дебют Милано за “Уток”

Николай ПисаревНет комментариев
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Сонни Милано

Сонни Милано дебютировал за “Дакс” после обмена из “Коламбуса”, забив два гола, в том числе в овертайме. Он стал одним из пяти игроков, проведших первый матч за “Анахайм”. Также по голу у “Анахайма” забили Николя Делорье и Адам Хенрик, а Джон Гибсон сделал 29 сэйвов. “Дакс” (25-30-8) смогли прервать серию из пяти домашних поражений (0-4-1).

В составе “Эдмонтона” (33-22-8) по голу и передаче на счету Тайлера Энниса и Андреаса Атанасиу, которые дебютировали за “Ойлерз” и играли в тройке с Коннором Макдэвидом, сделавшим три передачи. Вратарь Майк Смит отразил 17 бросков. Нападающий “Эдмонтона” Леон Драйзайтль забил 37-й гол в сезоне и набрал 99-е очко.

Источник: nhl.ru
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