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“Аризона” – “Флорида” (1:2): первая звезда Бобровского

Николай ПисаревНет комментариев
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Эрик Хаула

Сергей Бобровский сделал 37 сэйвов и стал первой звездой матча, в котором “Флорида” (33-24-6) одержала первую победу за три игры. “Пэнтерз” на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и на четыре очка от “Коламбуса”, который занимает место второй “уайлд-кард”.

“Это суперзвездный вратарь, – сказал защитник Райли Стиллман. – Он здорово играет, заряжает нас энергией и адреналином”.

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Победный гол в третьем периоде в большинстве забил Майк Хоффман, ставший для него четвертым за последние пять встреч. “Аризона” открыла счет в первом периоде после гола Брэда Ричардсона в меньшинстве. Во втором периоде Фрэнк Ватрано сравнял счет после паса Хоффмана.

В воротах “Койотиз” впервые с 19 декабря сыграл Дарси Кюмпер, лечившийся от травмы нижней части тела. Он сделал 24 сэйва. “Аризона” (31-27-8), в субботу со счетом 7:3 обыгравшая “Тампу”, делит с “Нэшвиллом” и “Виннипегом” место второй “уайлд-кард” Запада.

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В составе “Флориды” дебютировали Эрик Хаула и Лукас Уллмарк, приобретенные из “Каролины” в обмен на Винсента Трочека.

Источник: nhl.ru
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