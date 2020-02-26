“Монреаль” – “Ванкувер” (3:4 ОТ): Тоффоли завершил камбэк

Кэри Прайс

“Ванкувер” уступал в счете 0:2 и 2:3, но оба раза сравнивал счет и завершил камбэк в овертайме благодаря голу Тайлера Тоффоли, который в двух матчах после обмена из “Лос-Анджелеса” забил три гола.

“Кэнакс” (34-22-6) выиграли во второй раз подряд и в четвертый за шесть матчей, и занимают второе место Тихоокеанского дивизиона вместе с “Эдмонтоном”. От первой позиции, на которой расположился “Вегас”, “Ванкувер” отделяют два очка при двух матчах в запасе. В воротах “Кэнакс” сыграл Тэтчер Демко, сделавший 37 сэйвов. Первый номер “Ванкувера” Якоб Маркстрем выбыл из-за травмы нижней части тела, полученной в субботнем матче с “Бостоном” (9:3).

“Монреаль” (29-27-9) потерпел шестое поражение в восьми матчах. Вратарь Кэри Прайс, вышедший в старте в 10-м матче подряд, сделал 30 сэйвов. По голу у “Канадиенс” забили Ши Уэбер, Пол Байрон и Джордан Уил.

Защитник “Ванкувера” Куинн Хьюз сделал 42-ю передачу и стал первым новичком в сезоне, набравшим 50 очков.