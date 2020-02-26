Семнадцатый выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей игровой недели.
В восьмом выпуске программы поговорим о таком:
— Обзор минувшей игровой недели Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч;
— Разбор спорных судейских моментах в матчах минувшей игровой недели;
—Расширенная версия хоккейного семинара ФХУ в Пуще Водице;
—Объемное интервьюНикиты Колесниковсаоб играх в«Донбассе»;
—Старт женской сборной Украинына ЧМ в DIIB;
—Обзор прошлой игровой недели в НХЛ.