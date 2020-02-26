Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСемнадцатый выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT
Хоккей

Семнадцатый выпуск программы «Ледниковый период» от телеканала XSPORT

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Информационный партнер Украинской хоккейной лигителеканалXSPORTподготовил очередной выпуск программы«Ледниковый период», в которой собраны самые яркие моменты минувшей игровой недели.

В восьмом выпуске программы поговорим о таком:

— Обзор минувшей игровой недели Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч;
— Разбор спорных судейских моментах в матчах минувшей игровой недели;
—Расширенная версия хоккейного семинара ФХУ в Пуще Водице;
—Объемное интервьюНикиты Колесниковсаоб играх в«Донбассе»;
—Старт женской сборной Украинына ЧМ в DIIB;
—Обзор прошлой игровой недели в НХЛ.

Читайте также:  Итоги хоккейной недели ДЮСШ ХК «Донбасс»

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Сент-Луис” – “Чикаго” (6:5): пятая подряд победа “Блюз”

«Отбей вопрос» с Иваном Федосовым

“Ванкувер” – “Бостон” (9:3): дубли Тоффоли и Пастрняка

«Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008 (Расписание)

Тарасенко близок к возвращению в состав

Закрыть