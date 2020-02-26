Новое на сайте

еще
Среда, 26 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сент-Луис” – “Чикаго” (6:5): пятая подряд победа “Блюз”
Хоккей

“Сент-Луис” – “Чикаго” (6:5): пятая подряд победа “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Зак Сэнфорд

В главном триллере дня “Блюз”, по ходу встречи проигрывавшие со счетом 1:3 и 4:5, вырвали победу в концовке и продлив серию выигрышей до пяти матчей. “Сент-Луис” забил четыре раза в третьем периоде, в том числе по разу на 10-й и 14-й минутах. Победный гол, ставший для него вторым в матче, забил Зак Сэнфорд. Также голом и двумя передачами у хозяев отметился Роберт Томас, а Брэйден Шенн и Райан О’Райли набрали по 2 (1+1) очка. “Блюз” лидируют в Центральном дивизионе, на четыре очка опережая “Даллас”.

Читайте также:  Для "Вегаса" победа над "Вашингтоном" стала шестой за последние семь игр.

“Не помню, когда в последний принимал участие в такое встрече, – сказал Сэнфорд. – Наверное, это не совсем наш стиль, но в таких матчах всегда весело принимать участие”.

“Чикаго” (27-28-8) потерпел 10-е поражение в 13 матчах. Гол и передача у “Блэкхокс” в активе Данкана Кита, Джонатан Тэйвз сделал две передачи, а Кори Кроуфорд отразил 31 бросок. “Чикаго” отстает от зоны плей-офф уже на восемь очков.

Читайте также:  "Оттава" позвала на собеседование Патрика Руа

“Такое частенько случается в лиге Онтарио, – сказал Томас. – Сумасшедший матч. Конечно, это не наш стиль. Нам нужно было сыграть немного строже, но мы все равно рады двум очкам”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Отбей вопрос» с Иваном Федосовым

“Ванкувер” – “Бостон” (9:3): дубли Тоффоли и Пастрняка

«Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008 (Расписание)

Тарасенко близок к возвращению в состав

“Питтсбург” – “Баффало” (2:5): дубль Малкина не помог

Закрыть