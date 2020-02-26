“Сент-Луис” – “Чикаго” (6:5): пятая подряд победа “Блюз”

Зак Сэнфорд

В главном триллере дня “Блюз”, по ходу встречи проигрывавшие со счетом 1:3 и 4:5, вырвали победу в концовке и продлив серию выигрышей до пяти матчей. “Сент-Луис” забил четыре раза в третьем периоде, в том числе по разу на 10-й и 14-й минутах. Победный гол, ставший для него вторым в матче, забил Зак Сэнфорд. Также голом и двумя передачами у хозяев отметился Роберт Томас, а Брэйден Шенн и Райан О’Райли набрали по 2 (1+1) очка. “Блюз” лидируют в Центральном дивизионе, на четыре очка опережая “Даллас”.

“Не помню, когда в последний принимал участие в такое встрече, – сказал Сэнфорд. – Наверное, это не совсем наш стиль, но в таких матчах всегда весело принимать участие”.

“Чикаго” (27-28-8) потерпел 10-е поражение в 13 матчах. Гол и передача у “Блэкхокс” в активе Данкана Кита, Джонатан Тэйвз сделал две передачи, а Кори Кроуфорд отразил 31 бросок. “Чикаго” отстает от зоны плей-офф уже на восемь очков.

“Такое частенько случается в лиге Онтарио, – сказал Томас. – Сумасшедший матч. Конечно, это не наш стиль. Нам нужно было сыграть немного строже, но мы все равно рады двум очкам”.