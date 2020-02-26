«Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008 (Расписание)

ХК «Донбасс» и клубная детско-юношеская спортивная школа ежегодно организовывает всеукраинские детские турниры «Супер-Контик» Junior Hockey Cup в различных возрастных категориях.

1 и 2 марта на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2008 года рождения.

В текущем розыгрыше примут участие пять команд: «Донбасс 2008» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), СДЮСШОР (Харьков), «Сокол» (Киев), «Ягуар» (Днепр).

Расписание «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008





1 марта, воскресенье





11:30. СДЮСШОР – «Донбасс 2008»

13:15. «Сокол» – «Кривбасс»

15:00. Открытие турнира

15:15. «Ягуар» – СДЮСШОР

17:00. «Донбасс 2008» – «Сокол»

18:45. «Кривбасс» – «Ягуар»

2 марта, понедельник





07:30. «Сокол» – СДЮСШОР

09:15. «Донбасс 2008» – «Ягуар»

12:45. «Кривбасс» – СДЮСШОР

14:30. «Ягуар» – «Сокол»

16:15. «Донбасс 2008» – «Кривбасс»

17:45. Закрытие турнира

Трансляции всех матчей турнира будут доступны на страницах официального сайта ХК «Донбасс».





Дружковка, Ледовая арена«Альтаир», ул. Севастопольская, 5.

Вход на арену свободный!

Источник: сайт ХК «Донбасс»