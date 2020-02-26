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«Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008 (Расписание)

Николай ПисаревНет комментариев
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ХК «Донбасс» и клубная детско-юношеская спортивная школа ежегодно организовывает всеукраинские детские турниры «Супер-Контик» Junior Hockey Cup в различных возрастных категориях.

1 и 2 марта на льду дружковской арены «Альтаир» состоятся матчи «Супер-Контик» Junior Hockey Cup среди команд спортсменов 2008 года рождения.

В текущем розыгрыше примут участие пять команд: «Донбасс 2008» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), СДЮСШОР (Харьков), «Сокол» (Киев), «Ягуар» (Днепр).

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Расписание «Супер-Контик» Junior Hockey Cup-2008


1 марта, воскресенье


11:30. СДЮСШОР – «Донбасс 2008»
13:15. «Сокол» – «Кривбасс»
15:00. Открытие турнира
15:15. «Ягуар» – СДЮСШОР
17:00. «Донбасс 2008» – «Сокол»
18:45. «Кривбасс» – «Ягуар»

2 марта, понедельник


07:30. «Сокол» – СДЮСШОР
09:15. «Донбасс 2008» – «Ягуар»
12:45. «Кривбасс» – СДЮСШОР
14:30. «Ягуар» – «Сокол»
16:15. «Донбасс 2008» – «Кривбасс»
17:45. Закрытие турнира

Трансляции всех матчей турнира будут доступны на страницах официального сайта ХК «Донбасс».


Дружковка, Ледовая арена«Альтаир», ул. Севастопольская, 5.

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Вход на арену свободный!

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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