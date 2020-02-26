Тарасенко близок к возвращению в состав

Форвард “Сент-Луиса” Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко вернется в состав “Сент-Луис Блюз” до окончания регулярного чемпионата. Сокращение сроков восстановления форварда объясняет, почему “Блюз” не проявили никакой активности перед дедлайном 2020 года.

Хоккеист продолжает восстанавливаться после операции на выбитом плече. Ее сделали 29 октября.

“Он уже регулярно катается с командой, – сказал во вторник генеральный менеджер “Сент-Луиса” Дуг Армстронг. – Так что он ближе к выходу из тоннеля, а не к его началу. Хотя ему еще надо работать. Думаю, что он поедет с нами на наш следующий выезд на Восток, но играть не будет. Ему просто надо побыть с командой. А когда вернемся, я встречусь с ним и доктором, узнаю, как обстоят дела. Возможно, тогда мы сможем определить точную дату его возвращения”.

Тарасенко летал с командой на недавние игры против “Даллас Старз” и “Миннесота Уайлд” и вышел на тренировку с “Блюз” перед матчем против “Чикаго Блэкхокс” во вторник. В десяти играх нынешнего чемпионата до травмы он успел набрать десять (3+7) очков. Последний матч он провел 24 октября против “Лос-Анджелес Кингз”.

Первоначально речь шла о том, что Тарасенко понадобится пять месяцев на восстановление. Это значит, что он должен был вернуться в состав в конце марта. Сейчас появилась вероятность, что он сможет играть уже в середине следующего месяца. Турне “Блюз” на Восток, о котором говорил Армстронг, завершается 8 марта.

“Нашим врачам уже приходилось иметь дело с такими травмами. Нескольким игрокам нашей команды делали подобные операции, – сказал Армстронг. – Мы не хотим ставить его в ситуацию, когда он не сможет защитить себя, скажем, в углу зоны во время борьбы за шайбу. Но эти ребята – профессионалы и хотят играть. А он – ключевой игрок команды. Но он вернется в состав, когда будет чувствовать себя готовым на 100%, чтобы защитить себя. И это не зависит от того, идет речь о плей-офф или о регулярном чемпионате”.

В этом году перед дедлайном “Блюз” не совершили никаких сделок. Сейчас “Сент-Луис” (36-17-10), действующий обладатель Кубка Стэнли, является лидером Центрального дивизиона, на три очка опережая ближайшего преследователя.

“Мы довольны своим турнирным положением перед финальным отрезком чемпионата, – говорит Армстронг. – Дедлайн остался позади, и на данный момент нас полностью устраивает то, чего мы добились в чемпионате”.

18 февраля “Сент-Луис” отдал два выбора драфте “Монреаль Канадиенс” за защитника Марко Сканделлу. Он должен компенсировать потерю Джея Баумистера, для которого нынешний сезон завершен. 11 февраля прямо во время игры у Боумистера случился сердечный приступ, и он потерял сознание на скамейке запасных.

“Мы рассматривали несколько вариантов обмена, но я посчитал, что они не усилят нас настолько, чтобы рисковать уже налаженными связями в команде, – сказал Армстронг. – Да, в хоккее бывают перемены. Но мы не увидели ничего такого, что бы заставило нас нарушить взаимопонимание в наших тройках и пятерках”.