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Хоккей

Александр Бобкин: «Пропустили необязательные шайбы от своих ошибок»

Николай ПисаревНет комментариев
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Тренер «Белого Барса» Александр Бобкин прокомментировал очного противостояние против «Донбасса» (2:4):

«Вышли, хорошо настроились на игру. К сожалению, пропустили необязательные шайбы от своих ошибок. С ненужного удаления в чужой зоне остались втроем – пропустили. А потом еще после собственной ошибки в своей зоне. Но, забили в конце периода. Эта шайба придала нам немного сил.

Второй период сыграл 1:1. Обоюдно острым он был. Нам забил, мы забили.

Есть почва для размышлений, будем анализировать. Завтра, повторная игра. Чуть поменяем состав и будем выходить, и биться снова. Болельщикам спасибо за поддержку, а «Донбасс» с победой».

Завтра, 27 февраля, подопечные Константина Буценко поторно сыграют против донецкого клуба. Начало матча в 18:45.

Источник: uhl.ua
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