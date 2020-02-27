Александр Бобкин: «Пропустили необязательные шайбы от своих ошибок»

Тренер «Белого Барса» Александр Бобкин прокомментировал очного противостояние против «Донбасса» (2:4):

«Вышли, хорошо настроились на игру. К сожалению, пропустили необязательные шайбы от своих ошибок. С ненужного удаления в чужой зоне остались втроем – пропустили. А потом еще после собственной ошибки в своей зоне. Но, забили в конце периода. Эта шайба придала нам немного сил.



Второй период сыграл 1:1. Обоюдно острым он был. Нам забил, мы забили.



Есть почва для размышлений, будем анализировать. Завтра, повторная игра. Чуть поменяем состав и будем выходить, и биться снова. Болельщикам спасибо за поддержку, а «Донбасс» с победой».



Завтра, 27 февраля, подопечные Константина Буценко поторно сыграют против донецкого клуба. Начало матча в 18:45.